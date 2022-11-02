السيسي: عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من بعضه البعض، مؤكدا أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي.وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته، بالقمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر: "القمة العربية تأتي في توقيت مهم مع عدد من الأزمات العالمية، زمن تشتد به الأزمات الاقتصادية والبيئية عالميًا، وتلك التحديات أثارت العديد من التساؤلات في الشارع العربي، والتحديات تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة".كما أكد الرئيس السيسي، أنه ينبغي علينا تبني مقاربة شاملة لمواجهة التحديات، مشيرا إلى ضرورة ضمان قوة وحدة صف الأمة العربية الذي يمر عبر احترام استقلال الدول وحسن الجوار.