هل يترشّح بوتين لولاية جديدة؟

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا في ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا.

(روسيا اليوم)