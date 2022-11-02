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عربي-دولي

هل يترشّح بوتين لولاية جديدة؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 11:30
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا في ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا.
 
 
(روسيا اليوم)
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