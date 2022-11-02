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إقتصاد

الحكومة الألمانية: سنحدد سقفا لسعر الغاز اعتبارا من 2023

Lebanon 24
02-11-2022 | 09:30
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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاربعاء، انها ستحدد سقفا لسعر الغاز اعتبارا من 2023.
 
 
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المصدر: العربية
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