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عربي-دولي

الجعفري يقدم نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا لسوريا في روسيا

Lebanon 24
02-11-2022 | 16:00
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قدّم بشار الجعفري نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا لسوريا في روسيا، إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وأكد الجعفري أن العلاقات بين سوريا وروسيا متميزة وخاصة أن المواقف مشتركة بين البلدين والشعبين، وأن الرئيس بشار الأسد يدعو دائما إلى الارتقاء بهذه العلاقات ليس إلى مستوى الحلفاء فحسب، وإنما إلى مرتبة الأخوة أيضا.
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وأضاف الجعفري: "سوريا وروسيا دولتان مهمتان جدا بالمعنى الجيوبوليتيكي، ولا أحد يستطيع تشويه هذه العلاقات التي نشأت منذ فترة بعيدة جدا، ولا تعود فقط إلى تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

بدوره قال بوغدانوف: إن العلاقة بين البلدين تاريخية ومتميزة بالفعل، وإن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر مواقف الأصدقاء السوريين ويعرف كل الصعوبات التي تواجههم، مؤكدا وقوف روسيا إلى جانب سوريا ودعمها لها في جميع المجالات.

المصدر: روسيا اليوم
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