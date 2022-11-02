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عربي-دولي

مسؤولون أميركيون: كلام بوتين عن النووي ليس مجرد تهديدات

Lebanon 24
02-11-2022 | 13:30
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أكد مسؤولون أميركيون أن قادة في الجيش الروسي بحثوا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، ما يثير قلق واشنطن والحلفاء الغربيين، وفق ما نقلت نيويورك تايمز.

كما أكدوا أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام النووي لم تكن مجرد تهديدات، مشيرين إلى أن إخفاقات القوات الروسية على الأرض في بعض المناطق بأوكرانيا قد تسرع في استخدام النووي.
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لكن المسؤولين الأميركيين الذين قالوا إن المعلومات الاستخباراتية وصلت إدارة الرئيس بايدن منتصف تشرين الاول الماضي، لم يقدموا أي أدلة على أن روسيا تحضر لضربة بالأسلحة النووية التكتيكية.
 
 
(العربية)
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