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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يعلن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة

Lebanon 24
02-11-2022 | 15:30
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أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة.

كما قال الأمير فيصل بن فرحان في القمة العربية: ""العديد من دولنا العربية تواجه تحديات تلقي بظلالها على أمن الدول وأمنها وتطال المنطقة"، مشدا على "أهمية التنسيق بين دولنا العربية لتعزيز أمننا الوطني والإقليمي".
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وأوضح أن السعودية تؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن"

وأكد "حرص الرياض على أمن سوريا واستقرارها وندعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك".

وأضاف: "حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".
المصدر: روسيا اليوم
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