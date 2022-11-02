وزير الخارجية السعودي يعلن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة

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أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة.كما قال الأمير فيصل بن فرحان في القمة العربية: ""العديد من دولنا العربية تواجه تحديات تلقي بظلالها على أمن الدول وأمنها وتطال المنطقة"، مشدا على "أهمية التنسيق بين دولنا العربية لتعزيز أمننا الوطني والإقليمي".وأوضح أن السعودية تؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن"وأكد "حرص الرياض على أمن سوريا واستقرارها وندعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك".وأضاف: "حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".