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عربي-دولي

غوتيريش يرحب باستئناف روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

Lebanon 24
02-11-2022 | 16:30
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستئناف روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب، وتعهد بإزالة ما تبقى من القيود على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التركية، ولمنسق الأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك، أمير عبد الله وفريقه لجهودهم في ضمان استمرار عمر الممر الغذائي.
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وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لإطالة أمد المبادرة وضمان تنفيذها بالكامل، وأنها ملتزمة بإزالة ما تبقى من القيود المفروضة على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

من جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، بأنه يتعين على الأمم المتحدة إثبات نفسها كضامن لصفقة الحبوب، ويجب أن يفهم الرعاة الغربيون أن الاستفزازات لن تمر بعد الآن.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب، إثر الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات نظام كييف بمشاركة بريطانية على ميناء سيفاستوبول في الـ 29 من تشرين الاول، 
المصدر: روسيا اليوم
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