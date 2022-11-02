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إقتصاد

بعكس التوقعات.. مخزونات النفط الخام بأميركا تتراجع في أسبوع

Lebanon 24
02-11-2022 | 12:15
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انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير ارتفاعا طفيفا، وزادت معدلات تشغيل المصافي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 تشرين الأول إلى 436.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 367 ألف برميل.
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وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
 
وزاد استهلاك مصافي التكرير بواقع 406 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة الطاقة.

وارتفع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي 1.7 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع إلى 206.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بهبوط 1.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 400 ألف برميل على مدى الأسبوع إلى 106.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بهبوط 560 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 1.23 مليون برميل يوميا.
 
(سكاي نيوز عربية) 

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