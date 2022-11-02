بعكس التوقعات.. مخزونات النفط الخام بأميركا تتراجع في أسبوع

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انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير ارتفاعا طفيفا، وزادت معدلات تشغيل المصافي.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 تشرين الأول إلى 436.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 367 ألف برميل.وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.