شولتس يعلن التزام بلاده بسياسة "صين واحدة"

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أعلنت ألمانيا أنها تلتزم، مثل الدول الأخرى، بسياسة "صين واحدة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بتايوان إلا عبر الوسائل السلمية.وصرّح بذلك المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقال نشر اليوم الأربعاء لـ( Frankfurter Allgemeine Zeitung ) قبل زيارته المقرّرة إلى الصين يومي 3 و 4 تشرين الثاني الجاري.وقال المستشار الألماني في مقاله، إن الوضع المتوتر حول تايوان مقلق. مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، نحن نتبع سياسة "الصين الواحدة."ولفت إلى أن "هذا يشمل حقيقة أن التغيير في الوضع الراهن لا يمكن أن يتم إلا بشكل سلمي وبموافقة متبادلة".وأضاف أن التنافس والمزاحمة بين الاتحاد الأوروبي والصين قد اشتدا خلال السنوات الأخيرة.ووفقا له، لا تزال ألمانيا والصين بعيدتين عن مبدأ المعاملة بالمثل في قضايا التجارة والولوج إلى الأسواق.