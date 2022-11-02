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طائرة جندية إسرائيلية تهبط اضطراريا في إيران.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 16:37
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كشف الناطق باسم للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، أن طائرة مدنية، كانت تقل جندية إسرائيلية، هبطت اضطراريا، في إيران، الأربعاء، وذلك بسبب مشكلة طبية مر بها أحد الركاب.

وتسبب هذا الطارئ الصحي، بتغيير مسار الرحلة التي كانت تنفذها طائرة مدنية تابعة لشركة أجنبية، وفق تغريدة نشرها أدرعي على صفحته بموقع تويتر.
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المجندة الإسرائيلية كانت بصدد العودة على متن رحلة ربط (كونكشن) من زيارة عائلية، وفق ذات المصدر.
 
وقد مكثت الطائرة وركابها لعدة ساعات في المطار الإيراني، قبل أن تغادر بعد عدة ساعات وتستمر باتجاه وجهتها "دون وقوع حوادث استثنائية" وفق تعبير البيان.
 
وأفادت مصادر عسكرية أن الجندية تخدم لدى إحدى القيادات الإقليمية في منصب غير حساس.
 
(الحرة) 
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