هل ستتمكن أميركا من منع مساعدات ييونغيانغ العسكرية لروسيا؟

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ستبحث الأدوات الإضافية والسلطات التي يمكن استخدامها في التصدي للمساعدات العسكرية التي تقدمها كوريا الشمالية لروسيا.

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وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن لدى الولايات معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بعدد "كبير" من قذائف المدفعية لاستخدامها في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.وكانت قد كشفت معلومات استخباراتية رُفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا سرا بقذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، من خلال محاولة إخفاء المكان الذي يتم نقلها إليه.