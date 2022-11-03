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عربي-دولي

بايدن يحذّر: رفض نتائج الانتخابات النصفية يمهد الطريق للفوضى

Lebanon 24
03-11-2022 | 00:30
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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

ودعا بايدن في كلمة متلفزة "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أميركا... لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".
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وأضاف "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أميركا... وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أميركي".
وتابع الرئيس الديموقراطي "كما قلت من قبل، لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز".
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