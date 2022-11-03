المفاوضات النووية متوقفة ونقطة الخلاف تتعلق برفع العقوبات الأميركية عن إيران

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كتبت غادة حلاوي في " نداء الوطن": منذ توقيعه، لم تصدر إيران أي موقف من إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. لكنها ترفض وفق ما تقول المصادر المطلعة إعتبار الإتفاق مقدّمة للتطبيع أو تفسيره في هذا الإتجاه. وتمضي المصادر قائلة إنّ «الإنجاز الكبير» ليس إعترافاً لبنانياً بإسرائيل ولا تنازلاً، بل هو اعتراف بحق لبنان في ثروته من النفط والغاز مستهزئة بالقول إنّ لا ثروة نفطية على تلك البقعة الجغرافية، «وإلا لماذا تهافت الأميركيون والاسرائيليون على إنجاز هذا الإتفاق؟». وتستدرك المصادر المطلعة عن قرب على الموقف الإيراني بالقول إن موقف «حزب الله» وأمينه العام لا يؤيد الإتفاق كاتفاق وإنما الهدف أن يأخذ لبنان حقوقه، معلنة أن موقفاً مؤيداً للإتفاق سيصدر عن طهران عما قريب يصب في إطار دعمها استعادة الحق لصاحبه، من دون أن يفوتها التذكير أنها حدود لبنان مع فلسطين المحتلة في الأساس وليست مع إسرائيل.وتتحفظ المصادر في مقاربة الشأن اللبناني بعمق لا سيما المتعلق منه بملفي الحكومة ورئاسة الجمهورية لتقول إن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، لا يزال في إطار استطلاع الأجواء اللبنانية من خلال جولاته على المسؤولين. وتستغرب الأصوات التي تعلو مطالبة بتحرير السيادة اللبنانية من الإحتلال الإيراني لتسأل ما هي مظاهر مثل هذا الإحتلال وكيف يتمظهر؟ترفض المصادر الدخول في لعبة الأسماء سواء للحكومة أو لرئاسة الجمهورية، وتكتفي بالقول مبدئياً إن إيران ترفض أن يكون لبنان منطلقاً لإسرائيل لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، خصوصاً وأنّها ترغب في التعويض عن أزمتها السياسية الداخلية بافتعال توترات في الخارج، وتمضي قائلة إنّ ما يهم الجمهورية الإسلامية هو وجود حكومات قادرة على الحفاظ على البلد وانهاء أي احتلال موجود على أراضيه. النظرة للموضوع هنا هي من منظار استراتيجي واسع وليس من منظار محلي ضيق.لا تنفي المصادر ترابط الملفات في المنطقة وانعكاس توقف المباحثات السعودية - الإيرانية، من لبنان الى اليمن والعراق. وتؤكد أنّ المباحثات توقفت متحدثة عن سوء العلاقة وصعوبة التوصل إلى تفاهم بين الدولتين لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق عدة في طهران. على حدّ قول المصادر، منذ تاريخ العلاقة السعودية الإيرانية كانت العلاقة ولا تزال محكومة بسوء الفهم بين البلدين، يغذى سوء الفهم هذا بسلسلة الأحداث المتعاقبة التي تشهدها المنطقة ناهيك عن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ايران، والتي كانت سبباً أساسياً في تجميد المفاوضات الإيرانية - السعودية وتوتر العلاقة الذي بلغ حدّ تبادل الاتهامات والتهديدات التي دخلت على خطها الولايات المتحدة الأميركية. أصرّت إيران على عودة التبادل الديبلوماسي مع السعودية، وفي كلّ مرة كانت تطرح الموضوع كان يقابل بفتح ملفي الحوثيين في اليمن و»حزب الله» في لبنان وغيرهما من الملفات. بحسبها، تريد السعودية أن تكون ممراً إلزامياً للعلاقة مع الدول العربية وهي ترفض علاقة لبنان معها. وليست المفاوضات مع الأميركيين أفضل حالاً وقد توقفت لكنها لم تعد الى نقطة الصفر كما يُقال. نقطة الخلاف الأساسية تتعلق برفع العقوبات الأميركية عن إيران.في ما يتعلق بالاحتجاجات المتواصلة في ايران لم تنف المصادر وجود مشاكل لكنها ليست بالحجم الذي يتم تظهيره في الاعلام، معتبرة أنّ فرض الحجاب في إيران له علاقة برمزية المجتمع الايراني والإلتزام بالقوانين