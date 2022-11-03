واشنطن تدين إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي

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دانت الولايات المتحدة "بشدة" الخميس، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات بعد يوم من إطلاق أكثر من 20 صاروخاً و100 قذيفة مدفعية.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، إن الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي "يقيمون الموقف بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا".وأضافت أن هذا الإطلاق بالإضافة إلى الإطلاقات المتعددة لصواريخ باليستية هذا الأسبوع هو "انتهاك صارخ لعدة قرارات لمجلس الأمن الدولي، ويرفع التوتر في المنطقة بلا داع، ويخاطر بزعزعه استقرار الأمن في الإقليم".وشددت في بيان عن مجلس الأمن القومي، على أن "هذه الأفعال تظهر أن بيونج يانج تواصل تقديم أولوية أسلحتها غير الشرعية للدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ البالستية على رفاه شعبها".وحثت كافة الدول على "إدانة هذه الانتهاكات"، ودعت كوريا الشمالية إلى "وقف أفعالها المزعزعة للاستقرار والانخراط في حوار جاد".وتعهدت الولايات المتحدة بأخذ "كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان".