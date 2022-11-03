يونهاب: فشل إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي عابر للقارات

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، وأن الإطلاق فشل.



وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية الأربعاء، سقط إحداها بالقرب من المياه الإقليمية الجنوبية للمرّة الأولى، وهو ما ردت عليه سول بإطلاق 3 صواريخ أرض-جو دقيقة، تبعته بيونج يانج بإطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية، وسط تنديد أميركي وكوري جنوبي.

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