قصف روسي يقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية

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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية ومخازن أسلحتها، فيما تستمر كييف في مقاومة الدب الروسي ومحاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.وفي آخر التطورات، ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم" اليوم أن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.في غضون ذلك أفادت مصادر إعلامية أوكرانية بوقوع انفجارات في مدن خيرسون وميكولايف ونيكوبول جنوب البلاد.وقبلها، أفادت وسائل إعلام روسية بسماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوريجيا جنوب أوكرانيا. وأكدت سلطات المدينة الموالية لروسيا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى عدم وجود تهديد للمدينة.