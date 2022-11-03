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عربي-دولي

فولودين: نظام كييف يقود أوكرانيا إلى الاختفاء التام

Lebanon 24
03-11-2022 | 02:34
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نقلت "روسيا اليوم" عن  رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن أوكرانيا فقدت 53.7٪ من السكان منذ عام 2014، وشدد على أن النظام الحالي في كييف يقود هذه الدولة إلى الاختفاء بشكل تام.

أضاف : "منذ عام 2014، فقدت أوكرانيا 53.7٪ من سكانها. ويعتبر سكان هذه الدولة بمثابة مادة مستهلكة بالنسبة لواشنطن وبروكسل اللتان ترغبان باستمرار الحرب حتى آخر أوكراني. هذه الحرب تودي بحياة المئات كل يوم. يقود نظام كييف أوكرانيا إلى الاختفاء التام".
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وأشار  إلى أنه "بعد الانقلاب الحكومي في كييف عام 2014، فقدت أوكرانيا سيادتها وأصبحت مستعمرة أميركية". وشدد على أن "أوكرانيا، خسرت طاقاتها الصناعية ويسودها الفساد الكامل ولا تؤخذ مصالح المواطنين بعين الاعتبار".

وقال: "خلال هذه الفترة، فر أكثر من 10.5 مليون شخص من أوكرانيا. ويعيش 11.2 مليون شخص آخرين من شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، بعد أن اختاروا الانضمام إلى روسيا".
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