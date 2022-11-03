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أردوغان: سنكمل بناء خط الأنابيب البري لنقل الغاز من البحر الأسود هذا الشهر

Lebanon 24
03-11-2022 | 02:35
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستكمل في تشرين الثاني الحالي، بناء خط الأنابيب البري الذي سينقل الغاز الطبيعي المستخرج من حقل صقاريا في البحر الأسود.

ونقلت عنه "روسيا اليوم" ، إن "شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، ستكمل خط الأنابيب البري لربط الغاز بالمنظومة الوطنية هذا الشهر".
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وكشف أردغان عن إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا في البحر الأسود، حيث قال: "مع 110 مليارات متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي، يصل إجمالي الاحتياطات المكتشفة في البحر الأسود إلى 650 مليار متر مكعب".

وفي منتصف حزيران أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا إلى اليابسة.
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