في العلاقات السعودية الأميركية: لماذا يتخلى بايدن عن المملكة ويلاطف إيران؟

لماذا يفضل الرئيس الأميركي جو بايدن اعتماد سياسات تنفّر المملكة العربية السعودية، والتي يعود تحالفها مع الولايات المتحدة إلى عهد فرانكلين روزفلت، بينما يلاطف إيران، أخطر أعداء البلاد في الشرق الأدنى؟

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وفق مقال نُشر في صحيفة "ذا هيل" الأميركية، كتب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون "إن زيارة بايدن الأخيرة إلى الرياض، سعياً منه لتحقيق أولوياته السياسية المتمثلة بخفض أسعار النفط قبل انتخابات تشرين الثاني، فشلت بشكل واضح. بعد انتقاده الرياض لتدخلها في السياسة الأميركية الداخلية، هدد البيت الأبيض، على الرغم من دوافعه السياسية الواضحة، بـ"عواقب" غير محددة، قائلاً إنه سوف "يعيد تقييم" العلاقات الأميركية السعودية بسبب "قرار المملكة بمواءمة سياسة الطاقة مع حرب روسيا". وأعاد الديمقراطيون في الكونغرس على الفور إحياء مقترحات لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحرب الأهلية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي. لم تنشأ توترات تسعير النفط اليوم من فراغ، على الرغم من أن الإدارة تحاول إظهار الأمر على هذا النحو. في الواقع، ربما اعتقد بايدن ببساطة أنه تمكن من الوصول إلى صفقة في حين أنه لم يكن الأمر على هذا النحو".

وتابع بولتون في مقاله قائلاً، "من الواضح أن إيران هي الحليف الحقيقي لروسيا في الشرق الأوسط، كما يتضح بعد تزويدها بمسيّرات "كاميكازي". وستؤدي الأعمال الانتقامية ضد السعوديين الآن إلى ضرر استراتيجي دائم لواشنطن، وفي الواقع ستعزز نفوذ موسكو في الرياض. تحصد سياسات بايدن المضللة بشدة في الشرق الأوسط نتائج يمكن التنبؤ بها. ففي عام 2020، وجه خطاباً قاسياً للسعوديين، قائلاً: "أود أن أوضح تمامًا أننا لن نبيع المزيد من الأسلحة لهم في الواقع. ... سنجعلهم في الواقع يدفعون الثمن ومنبوذين". وشدد على أن هناك "قيمة استرداد اجتماعية قليلة جدًا في الحكومة الحالية في المملكة العربية السعودية"، وتعهد بـ"إنهاء بيع المواد للسعوديين". شكل ما سبق الضربة الأولى من وجهة النظر السعودية، على الرغم من أن بايدن، كرئيس، سمح ببعض مبيعات الأسلحة للمملكة. أما الضربة الثانية فكانت حملة بايدن الشاملة ضد صناعة النفط والغاز. ووصف تغير المناخ بأنه "التهديد الوجودي في كل العصور"، داعيًا بشكل أساسي المملكة العربية السعودية والدول العربية المنتجة للنفط التوقف عن الانتاج. يريد بايدن تقليل الاعتماد على الوقود القائم على الكربون بأي وسيلة ممكنة".

وأضاف، "بالحديث عن التهديدات الوجودية، فإن الضربة الثالثة من وجهة نظر الرياض كانت هوس بايدن بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعيب بشدة. بالنسبة لمرشح شدد على أهمية إصلاح التحالفات الدولية لأميركا، لم يول بايدن اهتمامًا كبيرًا لمخاوف إسرائيل ودول الخليج العربية. إنهم ينظرون إلى سعي طهران المستمر لامتلاك أسلحة نووية وأنظمة إطلاق صواريخ باليستية ودعم الإرهابيين، مثل حماس وحزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن، في ضوء ذلك. إنهم يخشون بحق من أن عمى بايدن أمام التهديدات المتعددة لإيران، والذي يذكرنا بالرئيس أوباما، يعكس وجهة نظر مقلوبة للشرق الأوسط لا تهددهم فحسب، بل تهدد الولايات المتحدة أيضًا. بالنسبة للسعوديين، فإن هذه الضربات الثلاث وحدها تبرر بسهولة رفض ادعاءات بايدن الأخيرة. وتقول الرياض إن قرارها اللاحق بتقييد إنتاج النفط يعتمد على تحليلات اقتصادية لا علاقة لها بالسياسة الأميركية، وهو خلاف من غير المرجح أن يتم حله قريبًا. والسؤال الحقيقي هو ما الذي ستفعله واشنطن بعد ذلك. إن إلغاء أو تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية إلى المملكة العربية السعودية هو بالضبط النهج الخطأ".

وتابع "تستمر الحرب الأهلية المأسوية في اليمن بسبب الجهود الإيرانية المستمرة للتدخل في الفناء الخلفي لعرب الخليج. إن وكلاء إيران في اليمن، باستخدام الأسلحة التي قدمتها طهران، هم من استهدفوا المواقع المدنية السعودية والإماراتية مثل المطارات والمنشآت النفطية. وتسعى طهران لإبقاء تهديد الحوثيين سارياً بهدف الحصول على ميزة استراتيجية لا تُحصى تتمثل في تطويق الممالك الخليجية من خلال استمرار الوجود العسكري الإيراني في اليمن. إن شحنات الأسلحة التي يجب وقفها هي تلك التي تذهب من إيران إلى الحوثيين، وليس مبيعات الولايات المتحدة للسعودية أو الإمارات العربية المتحدة. ومن المرجح أن تجد الحرب الأهلية حلاً جزئيًا على الأقل بعد ذلك بوقت قصير علاوة على ذلك، فإن السؤال الاستراتيجي المهم حقًا في المنطقة الآن هو ما إذا كانت التظاهرات الإيرانية المستمرة، التي أشعلتها "شرطة الأخلاق" في طهران بعد أن قتلت مهسا أميني، ستنمو بشكل كافٍ لتهديد شرعية النظام ووجوده. من الصعب الوصول إلى الحقيقة الأساسية، لكن لا ينبغي لأحد أن يقلل من الضراوة التي سيحاول بها آيات الله التشبث بالسلطة. يمكن للرياض والعرب الآخرين أن يساعدوا المقاومة الإيرانية بهدوء وفعالية، ولا سيما الأقليات العرقية والدينية العربية والسنية، وأن يوفروا ملاذات آمنة خارج إيران للمقاومة للتنظيم والتخطيط والنمو إلى قوة حقيقية مضادة للثورة. إذا سقط آيات الله، فمن غير المرجح أن يبيع خلفاؤهم مسيّرات إلى روسيا. حتى الرئيس السابق أوباما اعترف بأنه كان مخطئًا عندما لم يفعل المزيد لمساعدة المتظاهرين ضد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزورة تمامًا لعام 2009".

وختم بالقول، "إن أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة تعود إلى سياسات بايدن المالية التضخمية (ومعدلات الفائدة المنخفضة المستمرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي)، فضلاً عن القيود المفروضة على إنتاج النفط المحلي. بعد الانتخابات، يجب على بايدن التوقف عن إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية والنظر في المرآة".