بوتين: ذكرى الحرب الوطنية العظمى في روسيا مقدسة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ذكرى الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) التي تجسد بطولة الآباء والأجداد هي ذكرى مقدسة.جاء ذلك خلال تهنئته للمشاركين والضيوف في حفل افتتاح النصب التذكاري للجندي المحرر في كيميروفو، حيث نشرت تلك البرقية على الموقع الرسمي للكرملين.وقد افتتح اليوم الخميس في مدينة كيميروفو بسيبيريا وتم الاحتفال رسميا بمراسم رفع الستار عن التمثال الأسطوري للمحرر المحارب في المدينة، والذي يشبه نفس التمثال في حديقة تريبتو بمدينة برلين.وجاء في برقية بوتين: "كلا النصبين التذكاريين رمزان لاحترامنا غير المحدود لجيل المنتصرين الذين دافعوا عن الوطن الأم وسحقوا النازية. فذكرى الحرب الوطنية العظمى وبطولة آبائنا وأجدادنا مقدسة. نتذكر خلالها أنه تم إخلاء المؤسسات والمصانع الاستراتيجية الكبرى هنا، نحو الشرق، وكل قدم مساهمته الشخصية من عمال المناجم والصلب وكافية قطاعات الجبهة الداخلية".وشكر المعماريين والمهندسين والبنائين وسكان كوزباس وجميع المهتمين الذين أيدوا مبادرة إنشاء نصب تذكاري وشاركوا في تنفيذها. وتمنى للمشاركين في الحفل التوفيق.