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عربي-دولي

من سيشتري سيارة الملكة إليزابيث.. وما هي مواصفاتها وكم سعرها؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 09:00
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من المقرر أن تعرض سيارة الملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، من نوع Jaguar X-Type Estate للبيع في مزاد علني يوم 26 تشرين الثاني الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه سيتم بيع السيارة في مزاد Historics Auctioneers في Mercedes World، مشيرة إلى أنه لا يوجد سعر مبدئي لبدء المزاد، ومن الممكن أن يتم بيع السيارة بأقل من 1 جنيه إسترليني.
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لكن نظرا لمصدر سيارة الجاكوار، فمن المحتمل أن يصل سعر بيعها إلى خمسة أرقام على الأقل.

وتعرف السيارة بلونها الأخضر Emerald Fire، وقد قطعت أقل من 75000 ميل ولديها تاريخ خدمة واسع، وتتميز بتصميم داخلي من الجلد ومجموعة من وسائل الراحة مثل فتحة السقف والتحكم في المناخ والنوافذ الكهربائية وناقل الحركة الأوتوماتيكي.

وعلى الرغم من مظهر السيارة العائلية، فإن السيارة التي صممها إيان كالوم، لديها محرك V6 سعة 3 لترات، مما يجعلها ثابتة بشكل كبير حتى عند القيادة بسرعة.
 
 
من سيشتري سيارة الملكة إليزابيث.. ماهي مواصفاتها وكم سعرها؟
 
(روسيا اليوم)

عربي-دولي

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