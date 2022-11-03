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عربي-دولي
جثث أجنّة متناثرة فوق سطح عيادة طبيّة في دولة عربيّة... وهذا ما كشفته الشرطة!
Lebanon 24
03-11-2022
|
12:00
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فتحت النيابة العامة في تونس، الخميس، تحقيقاً للكشف عن ملابسات العثور على جثث 5 أجنّة غير مكتملة النمّو مدفونة فوق سطح عيادة طبية خاصة، في محافظة بنزرت شمال البلاد.
ويأتي هذا التحرك، تفاعلا مع مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر 5 جثث متناثرة لأجنّة غير مكتملة النمو، تم الكشف عنها مدفونة داخل أصص مخصصة لغراسة نباتات الزينة، فوق سطح عيادة طبيب خاص.
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وفي التفاصيل، اندلعت أحداث شغب بين مشجعين كرويين وقوات الشرطة إثر نهاية مباراة فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي، وقامت على إثرها إحدى المجموعات بتسلق سطح إحدى البنايات ورشق قوات الأمن بأصص، وتم العثور عليها فوق عيادة طبية خاصّة، مما أدى إلى تكسرها وتناثر 5 جثث لأجنة غير مكتملة النمو كانت مدفونة بداخلها، ليتفاجأ الجميع بهذا المشهد.
ورجّحت الشرطة التي أوقفت الطبيب صاحب العيادة وما زالت تواصل أبحاثها للكشف عن حيثيات هذه القضيّة، أن يكون مصدر هذه الأجنة ناتج عن عمليات إجهاض تمت بطريقة غير قانونية داخل عيادة الطبيب.
(العربية)
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