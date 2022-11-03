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في الوقت الذي تواجه روسيا خسائرها المتزايدة في أوكرانيا بالتهديدات بشأن الأسلحة النووية و"القنابل القذرة"، يضطر القادة الغربيون إلى التعامل مع مسألة ما إذا كانت موسكو تخطط لتصعيد دراماتيكي في ساحة المعركة - وهو تطور من شأنه أن يترك للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مجموعة محدودة من الخيارات للرد.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "كان الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاروه يتتبعون عن كثب إشارات الكرملين، التي رأى بايدن أنها تجعل العالم أقرب إلى "هرمغدون" أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية. وحذر المسؤولون على مستوى مجلس الوزراء علنًا من أن أي تحرك من جانب روسيا للوفاء بالتهديدات بالحصول على أسلحة نووية سيتم الرد عليه "بشكل حاسم" مع "عواقب وخيمة". وقال وزير الدفاع لويد أوستن للصحافيين الأسبوع الماضي بشأن التهديدات النووية الروسية "الحديث عن استخدام سلاح من هذا النوع خطير وغير مسؤول"، مضيفاً "إذا حدث هذا... سنشهد على استجابة كبيرة للغاية من المجتمع الدولي". واعترض مسؤولو الإدارة عندما طُلب منهم تحديد شكل هذا الرد، مشيرين إلى الحاجة إلى الغموض الاستراتيجي - وقيمة إبقاء خياراتهم مفتوحة. لقد كانوا واضحين كثيرًا، كما يقولون، مع روسيا عبر القنوات الخاصة، بما في ذلك المشاركات المباشرة بين المسؤولين على مستوى مجلس الوزراء ونظرائهم في موسكو والتي تزايدت وتيرتها مع تزايد تهديد خطاب الكرملين. كما يشددون على أن الولايات المتحدة لديها مجموعة واسعة من خيارات الاستجابة للاختيار من بينها. ومع ذلك، قد تكون الإدارة غير قادرة على التصرف بحرية أكثر مما يرغب ممثلوها في الاعتراف به".وتابعت الصحيفة، "قد تكون العقوبات وسيلة واضحة للعقاب - لكن بعض الخبراء يخشون من أن التحركات الاقتصادية العقابية لن تكون كافية لوحدها لإخضاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إيدي فيشمان، الموظف السابق في وزارة الخارجية الذي عمل في ملف العقوبات الروسية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ويعمل حاليًا بالتدريس في جامعة كولومبيا: "ليس للعقوبات سجل حافل بالعمل كرادع ناجح". وأضاف: "لسوء الحظ، لقد فاتت تلك الفرصة بالفعل... يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية". قد يكون الرد العسكري عرضًا أكثر قوة للتنصل الغربي، لكن هجومًا انتقاميًا على المصالح الروسية يخاطر بإشعال حرب بين الناتو وروسيا، وهو أمر حاولت إدارة بايدن حتى الآن تجنبه. إن فكرة مواجهة ضربة نووية بضربة نووية، وفقا للخبراء، غير مطروحة صراحة على الطاولة. وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، "لا أعتقد أن الولايات المتحدة قد تفكر حتى في رد نووي. إذا تصرف بوتين بطريقة سيئة من خلال تفجير قنبلة نووية، فإن الولايات المتحدة أيضًا ستتصرف بطريقة سيئة من خلال تفجير قنبلة نووية". واضاف: "حينها تكسر المحرمات، ولا تحصل على أي شيء منها - الشيء الوحيد الذي تحصل عليه منه هو المزيد من التصعيد النووي"."وأضافت الصحيفة، "وهذا يترك الولايات المتحدة في منطقة مجهولة استراتيجيًا. على مدى عقود، كان النهج الكامل للحفاظ على الترسانة النووية الأميركية وتحديثها وتنميتها هو ردع الهجمات على الوطن وحلفاء الولايات المتحدة والمصالح الأخرى. من غير الواضح ما هو الدليل للتحقق من قوة نووية منافسة تنفذ هجومًا إشعاعيًا ضد دولة طرف ثالث بطريقة تسيء أخلاقياً وتقلب عقودًا من السوابق - ولكنها لا تشكل بالضرورة تهديدًا ماديًا مباشرًا للولايات المتحدة أو أراضي الناتو. وقال توماس كاراكو، الذي يدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "السياق السياسي والاستخبارات والنية وسياقنا العام هنا سيكونان مهمين للغاية". وتمحور القلق المتزايد بشأن هجوم إشعاعي روسي حول سيناريوهين رئيسيين: استخدام موسكو لقنبلة قذرة أو سلاح نووي "تكتيكي" ضد أوكرانيا. ترتبط التكهنات بوجود قنبلة قذرة بالتعليقات التي أدلى بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتي كررها بوتين الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن أوكرانيا تخطط لتفجير عبوة محملة بمواد انشطارية على أراضيها. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه من المرجح أن تحذيرات روسيا كانت في الواقع الخطوات الافتتاحية لعملية العلم الكاذب، مما يشير إلى نوايا الكرملين في استخدام مثل هذا السلاح وفي إلقاء اللوم على الأوكرانيين بشأن التداعيات، حرفياً.وأضافت تلك التعليقات إلحاحًا جديدًا للمخاوف من أن موسكو قد تسحب من ترسانتها الوفيرة من الأسلحة النووية المنخفضة القوة لتوجيه ضربة مدمرة ولكنها محدودة جغرافيًا ضد أوكرانيا. لن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ترويع السكان المحليين فحسب، بل ستقضي على بقية العالم، الذي لم يشهد استخدام سلاح نووي في القتال منذ تفجيرات هيروشيما وناغازاكي عام 1945 - وهي هجمات نفذتها الولايات المتحدة، كما أشار بوتين مراراً في خطاباته بهدف التذكير".وبحسب الصحيفة، "ومع ذلك، على الرغم من الإلحاح الذي أضافته مثل هذه التطورات المحتملة إلى التخطيط الحكومي، فقد قللت واشنطن في الغالب من فكرة أن بوتين سينفذ تهديداته. قال أوستن الأسبوع الماضي إنه "لا توجد مؤشرات" على أن روسيا تخطط فعليًا لاستخدام قنبلة قذرة. في الأيام الأخيرة، حاول بوتين التراجع عن تهديداته. في الأسبوع الماضي، في خطابه الذي ألقاه في نادي فالداي للمناقشة، أصر على أن حكومته "لم تقل أبدًا أي شيء استباقي بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية؛ كل ما فعلناه هو التلميح ردا على تصريحات القادة الغربيين". كما أصر بوتين على أن روسيا "ليس لديها حاجة" لاستخدام سلاح نووي أو قنبلة قذرة، بحجة أنه "لا معنى لذلك بالنسبة لنا، لا سياسيا ولا عسكريا". لكن المسؤولين الأميركيين يفضلون البقاء حذرين. وفقًا لمسؤولي الإدارة الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تقييماتهم لساحة المعركة، فمن غير المرجح أن تخضع روسيا للتراجع الكامل في أي وقت قريب، حتى مع انتصارات أوكرانيا الأخيرة في ساحة المعركة التي تسببت في تراجع القوات الروسية. ومع استنفاد روسيا لقواتها وترسانتها التقليدية، يتزايد الخطر من تحول موسكو إلى تكتيكات وأسلحة أكثر خداعًا لصد الهجمات المضادة لأوكرانيا. وقال مسؤول دفاعي كبير للصحافيين الأسبوع الماضي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الاستراتيجية النووية الأميركية: "التأثير العملي لاستنفادهم لقواتهم التقليدية هو للأسف اعتماد أكبر على قواتهم النووية"."وتابعت الصحيفة، "في ظل هذه الخلفية، كان المسؤولون الأميركيون يقاومون بشدة الإشارة إلى أي نوع من القيود على استخدام الترسانة النووية الأميركية - الوحيدة في العالم ذات الحجم الذي يمكن أن ينافس روسيا - لتقييد نوايا بوتين. واستمروا في الصمت حتى بعدما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر أن فرنسا لن تواجه ضربة نووية روسية على أوكرانيا بضربة نووية ضد روسيا - وهو موقف دافع عنه لاحقًا قائلاً "لا نريد حربًا عالمية". ويعتقد المحللون العسكريون أنه في المواجهة المباشرة بين القوات التقليدية، فإن للناتو الأفضلية. قالت هيذر ويليامز، مديرة مشروع القضايا النووية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "لهذا السبب كان يطلق هذه التهديدات النووية طوال الوقت على أي حال؛ كان يحاول ردع الناتو عن المشاركة بشكل تقليدي". ومع ذلك، يعتقد المسؤولون والخبراء بشكل متزايد أن ما قد يعيد بوتين من حافة الحرب الإشعاعية هو التهديد ليس بالدمار المتبادل المؤكد من الغرب، ولكن بفقدان آخر حلفائه المتبقين".وأضافت الصحيفة، "تمكنت روسيا من الحفاظ على آلة الحرب والاقتصاد المحلي على قدم وساق على الرغم من مجموعة من العقوبات الغربية، وذلك بفضل مبيعات النفط والغاز. على مدى الأشهر الثمانية منذ غزو أوكرانيا، ضخت روسيا الوقود الأحفوري ليس فقط في شبكات الطاقة في أوروبا، ولكن أيضًا في الأسواق الضخمة للصين والهند. ظلت بكين ونيودلهي، وهما قوتان نوويتان، على الحياد إلى حد كبير بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، وامتنعتا مرارًا عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة حرب موسكو وضم الأراضي الأوكرانية مؤخرًا. لقد امتنعوا حتى الآن عن تبني الجهود الغربية لوضع حدود لأسعار النفط الروسي والتي من شأنها أن تحد من تدفق أرباح الطاقة إلى موسكو. لكن الخبراء يشككون في أن الصين والهند ستقفان إلى جانب موسكو إذا استخدمت سلاحًا نوويًا. قال ويليامز: "بالنسبة لبوتين، فإن أي استخدام نووي يمثل مخاطرة كبيرة، لأنه لا يستطيع أن يعرف على وجه اليقين، بطريقة أو بأخرى، كيف ستستجيب نيودلهي وبكين على ذلك"، مشدداً على أن القوى الاقتصادية الآسيوية قد تنأى بنفسها عن روسيا إذا تجاوز بوتين الخط الأحمر. إذا أظهر آخر أصدقاء روسيا المتبقين ازدراءهم لاستخدام سلاح مشع، فيمكن أن يتوقفوا عن دعم مجهود موسكو الحربي بأكمله. وختم ويليامز: "باستخدام الأسلحة النووية، قد تكسب المعركة، لكن ليس الحرب"."