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عربي-دولي

أنظمة دفاع جوي إسبانية في طريقها إلى أوكرانيا

Lebanon 24
03-11-2022 | 11:30
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صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية "هوك" قد تم إرسالها وهي في طريقها إلى البلاد بالفعل.

جاء ذلك في حديث لكوليبا مع محطة الإذاعة الإسبانية Cadena SER، حيث أكد على أن هذه الأنظمة بالفعل في طريقها إلى أوكرانيا.
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(روسيا اليوم)
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