الطاقة الذرية: مستعدون لمواصلة تفتيش المواقع الذرية في أوكرانيا

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استعداد الوكالة لمواصلة تفتيش المواقع الذرية في أوكرانيا، للوقوف على أي أنشطة غير معلنة هناك.



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يشار إلى أنه في نهاية تشرين الأول الماضي، باشر خبراء الوكالة تفتيش المواقع الذرية الأوكرانية بعد طلب من كييف، على خلفية كشف روسيا سعي كييف لتصنيع قنبلة قذرة. وجاء على موقع الوكالة الدولية: "أشار المدير العام للوكالة إلى التزامها بتكثيف التفتيش في أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أنشطة ومواد غير معلنة ومنع أي إساءة لاستخدام مثل هذه المواد".يشار إلى أنه في نهاية تشرين الأول الماضي، باشر خبراء الوكالة تفتيش المواقع الذرية الأوكرانية بعد طلب من كييف، على خلفية كشف روسيا سعي كييف لتصنيع قنبلة قذرة.

(روسيا اليوم)