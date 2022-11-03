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عربي-دولي

الطاقة الذرية: مستعدون لمواصلة تفتيش المواقع الذرية في أوكرانيا

Lebanon 24
03-11-2022 | 12:30
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أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استعداد الوكالة لمواصلة تفتيش المواقع الذرية في أوكرانيا، للوقوف على أي أنشطة غير معلنة هناك.
 
وجاء على موقع الوكالة الدولية: "أشار المدير العام للوكالة إلى التزامها بتكثيف التفتيش في أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أنشطة ومواد غير معلنة ومنع أي إساءة لاستخدام مثل هذه المواد".
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يشار إلى أنه في نهاية تشرين الأول الماضي، باشر خبراء الوكالة تفتيش المواقع الذرية الأوكرانية بعد طلب من كييف، على خلفية كشف روسيا سعي كييف لتصنيع قنبلة قذرة.
 
(روسيا اليوم) 
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