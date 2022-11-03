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عربي-دولي

شي: التحديث في الصين لا يتم بمحاكاة الغرب

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:30
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال لقائه رئيسة تنزانيا سامية حسن في بكين، أن الصين اختارت مسارها الخاص للتنمية، ولا تسير في تطورها على الطراز الغربي.
 
وقال شي جين بينغ: "تتمثل المهمة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من الآن فصاعدا في توحيد وقيادة ممثلي جميع المجموعات العرقية من جميع أنحاء البلاد، وبناء دولة اشتراكية حديثة قوية، وتحقيق الأهداف، والتحديث بخصائص صينية يعمل على إحياء الأمة الصينية. والتحديث ليس بمحاكاة الغرب".
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وأشار إلى أن الصين اختارت مسار التنمية الذي يتوافق مع خصائصها الوطنية، والتحديث بالمواصفات الصينية "يتوافق مع الواقع الصيني وله خصائص صينية".
 
(روسيا اليوم) 
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