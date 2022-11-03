Advertisement

عربي-دولي

"وول ستريت جورنال": نصف الجمهوريين يؤيدون خفض المساعدات لكييف

Lebanon 24
03-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1007197-638030987137207549.jpg
Doc-P-1007197-638030987137207549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاستطلاعات التي أجرتها في فترات مختلفة، تظهر تراجع تأييد الدعم الأميركي لأوكرانيا، وأن نصف الجمهوريين يؤيدون خفض المساعدات لكييف.

 ففي آذار الماضي، خلال استطلاع مماثل، اعتقد 6 بالمئة فقط من الأميركيين أن المساعدات لأوكرانيا كانت كبيرة جدا. وللمقارنة حاليا بين الجمهوريين هناك 17 بالمئة يعتقدون أن المساعدة لأوكرانيا تحتاج إلى زيادة، في مقابل 61 بالمئة أعتقدوا ذلك في آذار.
Advertisement

الاستطلاع أجري بمشاركة 1.5 ألف شخص، وذك في الفترة ما بين 22 ــــــ 26 تشرين الأول.

من ناحية ثانية أشار استطلاع أجرته ABC News  إلى أن الناخبين يثقون بالجمهوريين أكثر من ثقتهم بالديمقراطيين في القضايا الحرجة، بما في ذلك الاقتصاد.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:15 | 2022-11-03
17:00 | 2022-11-03
16:30 | 2022-11-03
16:00 | 2022-11-03
15:30 | 2022-11-03
15:00 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website