"وول ستريت جورنال": نصف الجمهوريين يؤيدون خفض المساعدات لكييف

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أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاستطلاعات التي أجرتها في فترات مختلفة، تظهر تراجع تأييد الدعم الأميركي لأوكرانيا، وأن نصف الجمهوريين يؤيدون خفض المساعدات لكييف.ففي آذار الماضي، خلال استطلاع مماثل، اعتقد 6 بالمئة فقط من الأميركيين أن المساعدات لأوكرانيا كانت كبيرة جدا. وللمقارنة حاليا بين الجمهوريين هناك 17 بالمئة يعتقدون أن المساعدة لأوكرانيا تحتاج إلى زيادة، في مقابل 61 بالمئة أعتقدوا ذلك في آذار.الاستطلاع أجري بمشاركة 1.5 ألف شخص، وذك في الفترة ما بين 22 ــــــ 26 تشرين الأول.من ناحية ثانية أشار استطلاع أجرته ABC News إلى أن الناخبين يثقون بالجمهوريين أكثر من ثقتهم بالديمقراطيين في القضايا الحرجة، بما في ذلك الاقتصاد.