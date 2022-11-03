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عربي-دولي

الطاقة الذرية تعلن عدم عثورها على أي نشاط نووي غير معلن في المواقع الأوكرانية

Lebanon 24
03-11-2022 | 14:30
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أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن خبراء الوكالة أنهوا تفتيش ثلاثة مواقع أوكرانية، ولم يجدوا أي أدلة على نشاط نووي غير معلن تمارسه كييف.
 
وقال غروسي: "تمكن المفتشون خلال الأيام القليلة الماضية من تنفيذ جميع الأنشطة التي خططت لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم السماح لهم بالدخول دون عوائق إلى المواقع. وبناء على النتائج المتوفرة حتى الآن والمعلومات التي قدمتها أوكرانيا، فإن الوكالة لم تجد أي دلائل على وجود نشاط نووي غير معلن في هذه الأماكن".
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وأشار إلى أن المفتشين أخذوا عينات لتحليلها في مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو إجراء يهدف إلى توفير معلومات عن الأنشطة السابقة والحالية المتعلقة بالمواد النووية.

وأكد أن نتائج العينات ستعلن بمجرد أن تصبح جاهزة.
 
(روسيا اليوم) 
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