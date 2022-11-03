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عربي-دولي

الأمم المتحدة تتبنى قرارا لرفع الحصار الأمريكي المفروض على كوبا منذ 60 عاما

Lebanon 24
03-11-2022 | 15:30
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء 60 عاما من الحصار التجاري والاقتصادي الذي تفرضه على كوبا.

وصوتت 185 دولة لصالح القرار، بينما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة ضده، وامتنعت البرازيل وأوكرانيا عن التصويت. وصوتت روسيا لصالح القرار.
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وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة حوالي 30 قرارا تدعو فيهم الولايات المتحدة إلى رفع الحصار المفروض على كوبا. حيث يجرى التصويت كل سنة تقريبا منذ عام 1992.

وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن أسفها لاستمرار الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا والذي ينتج عنه عواقب وخيمة على الشعب الكوبي. ودعت جميع الدول التي لديها إجراءات تقييدية ضد كوبا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن لرفعها.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في عام 1961 بعد تأميم الممتلكات الأمريكية على الجزيرة. ثم أعلنت واشنطن عن فرض حظر تجاري واقتصادي على البلاد.
 
(روسيا اليوم) 
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