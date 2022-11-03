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عربي-دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات تستهدف فيلق القدس وحزب الله

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:25
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وبحسب موقع وزارة الخزانة، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أفراداً مرتبطين بحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
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وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف أيضاً عدداً من شركات الشحن والشركات النفطية.

وقالت الخزانة إن عقوبات اليوم التي فرضت بموجب لوائح عقابية تهدف إلى مكافحة الإرهاب العالمي، تستهدف أيضا عدداً من السفن.

وتستهدف العقوبات شبكة لتهريب النفط تدعم فيلق القدس وحزب الله. وقال بيان الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج اليوم أعضاء الشبكة الدولية لتهريب النفط على قائمة العقوبات. وأضاف البيان أن الشبكة سهلت تجارة النفط وتحقيق إيرادات مادية لحزب الله وفيلق القدس.
 
وأشار البيان إلى أن الشبكة تضم العديد من الأفراد والشركات الوهمية والسفن التي تشارك في "مزج النفط" لإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها في أنحاء العالم لدعم حزب الله وفيلق القدس.
 
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