رسميا.. تكتل نتنياهو يحرز أغلبية مقاعد الكنيست

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قالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، الخميس، إن النتائج النهائية للانتخابات أظهرت فوز تكتل بنيامين نتنياهو بـ64 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.ومن شأن هذه النتائج أن تعبد الطريق أمام عودة نتنياهو السياسية عبر ولاية سادسة قياسية في السلطة، اعتمادا على سيطرة أربعة أحزاب على رأسها حزبا "الصهيونية المتدينة"، وحزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.ووفق مراقبين، فقد كانت أحد العوامل الأساسية التي رجحت فوز كتلة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، هو الصعود غير المسبوق لليمين المتطرف.وبعد إعلان نتائج الانتخابات، ستبدأ المشاورات مع الأحزاب والائتلافات يوم التاسع من تشرين الثاني، وعند تكليف شخص لتشكيل الحكومة والأقرب هو نتنياهو سيمنح 28 يوما لهذه المهمة.