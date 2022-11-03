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رسميا.. تكتل نتنياهو يحرز أغلبية مقاعد الكنيست

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:49
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قالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، الخميس، إن النتائج النهائية للانتخابات أظهرت فوز تكتل بنيامين نتنياهو بـ64 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ومن شأن هذه النتائج أن تعبد الطريق أمام عودة نتنياهو السياسية عبر ولاية سادسة قياسية في السلطة، اعتمادا على سيطرة أربعة أحزاب على رأسها حزبا "الصهيونية المتدينة"، وحزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.
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ووفق مراقبين، فقد كانت أحد العوامل الأساسية التي رجحت فوز كتلة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، هو الصعود غير المسبوق لليمين المتطرف.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات، ستبدأ المشاورات مع الأحزاب والائتلافات يوم التاسع من تشرين الثاني، وعند تكليف شخص لتشكيل الحكومة والأقرب هو نتنياهو سيمنح 28 يوما لهذه المهمة.
 
وفي حال فشل نتنياهو سيجري التمديد له 14 يوما، فيما يشير متابعون إلى أنه شرع بالفعل في المشاورات قبل أن تظهر النتائج الرسمية.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لبيد، الخميس،  نتنياهو، ثم كتب أن "دولة إسرائيل فوق أي حساب أتمنى التوفيق لنتنياهو والنجاح لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل".

وأبلغ لبيد نتنياهو بأنه أصدر تعليماته إلى مكتبه بالكامل للتحضير لانتقال منظم للسلطة.

وصوت الإسرائيليون، الثلاثاء، لانتخاباتهم التشريعية الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف في دولة منقسمة سياسياً تسعى من أجل تشكيل تحالفات أو الحفاظ عليها.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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