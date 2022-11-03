Advertisement

عربي-دولي

غواصة نووية روسية جديدة تطلق صاروخا باليستيا من غرب البلاد إلى أقصى شرقها

Lebanon 24
03-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1007220-638031023973504427.jpg
Doc-P-1007220-638031023973504427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت غواصة "سوفوروف" النووية الروسية بنجاح صاروخ "بولافا" العابر للقارات من البحر الأبيض باتجاه شمال الكرة الأرضية، حيث بلغ هدفه في حقل "كورا" بجزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حلّق صاروخ "بولافا" الباليستي في إطار الشروط المخطط لها والمحتملة لبلوغ هدفه، حيث بلغت رؤوسه الحربية أهدافها في ميدان "كورا" في جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.
Advertisement
 
وسبق لغواصة "الأمير أوليغ" الروسية وأطلقت مؤخرا صاروخ "بولافا" أصاب هدفه بدقة في كامتشاتكا.

يذكر أن صواريخ "بولافا" تطلق من منصات ثابتة تحت أرضية، وأخرى متحركة، ومن الغواصات الروسية المنتشرة في البحار والمحياطات، وهي صواريخ استراتيجية يحمل الواحد منها عشرات الرؤوس النووية.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:15 | 2022-11-03
17:00 | 2022-11-03
16:30 | 2022-11-03
15:30 | 2022-11-03
15:00 | 2022-11-03
14:44 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website