غواصة نووية روسية جديدة تطلق صاروخا باليستيا من غرب البلاد إلى أقصى شرقها

أطلقت غواصة "سوفوروف" النووية الروسية بنجاح صاروخ "بولافا" العابر للقارات من البحر الأبيض باتجاه شمال الكرة الأرضية، حيث بلغ هدفه في حقل "كورا" بجزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حلّق صاروخ "بولافا" الباليستي في إطار الشروط المخطط لها والمحتملة لبلوغ هدفه، حيث بلغت رؤوسه الحربية أهدافها في ميدان "كورا" في جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

Advertisement

وسبق لغواصة "الأمير أوليغ" الروسية وأطلقت مؤخرا صاروخ "بولافا" أصاب هدفه بدقة في كامتشاتكا.



يذكر أن صواريخ "بولافا" تطلق من منصات ثابتة تحت أرضية، وأخرى متحركة، ومن الغواصات الروسية المنتشرة في البحار والمحياطات، وهي صواريخ استراتيجية يحمل الواحد منها عشرات الرؤوس النووية.

(روسيا اليوم)