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عربي-دولي

تركيا: صفقة الحبوب مع روسيا تهدف لخفض الأسعار في العالم

Lebanon 24
03-11-2022 | 16:30
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن صفقة الحبوب مع روسيا لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية تهدف إلى خفض أسعار الحبوب عالميا.

وقال وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في اسطنبول: "نعرف أن المعطيات صعبة جدا ولكن يجب ألا نتوقف عن المساعي في هذا الإطار".
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وحول مسألة توسع الناتو، أشار تشاويش أوغلو إلى أن الحكومة السويدية الجديدة معنية بتنفيذ خطوات عملية بخصوص مطالب تركيا المتعلقة بقبول انضمامها لعضوية الحلف.

وكشف الوزير التركي أن رئيس الوزراء السويدي سيزور أنقرة في الأسبوع القادم، ويبحث هذا الملف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
من جهته، توجه الأمين العام للناتو، بالشكر إلى تركيا على ما وصفه بالدعم العسكري الكبير والمهم الذي تقدمه (لأوكرانيا)، من خلال الطائرات من دون طيار، والتكنولوجيا العسكرية.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف يقدّر عاليا جهود تركيا في تصدير الحبوب باتجاه الأسواق العالمية.

أما في مسألة انضمام دول إلى عضوية الحلف، بيّن أن هناك حاجة لخطوات عملية ملموسة من السويد وفنلندا فيما يتعلّق بالمطالب التركية المتعلقة بمحاربة الإرهاب.

وقال: "هم يعرفون ويفهمون الاحتياجات والحساسيات الأمنية لتركيا، وسيعملون على توفيرها واحترامها"، معبرا في الوقت نفسه عن أمله بأن تصبح كل من السويد وفنلندا أعضاء في حلف الناتو قريباً.
 
(روسيا اليوم) 
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