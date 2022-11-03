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عربي-دولي
السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
Lebanon 24
03-11-2022
|
17:30
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية.
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وأشارت إلى أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، متمنية لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.
ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال تجمع حاشد في ولاية البنجاب الباكستانية.
وقال أحد كبار مساعدي خان، إن الأخير أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي لكنه في حالة مستقرة، مؤكدا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله".
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على لاعب الكريكيت ورئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما.
(روسيا االيوم)
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