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البنتاغون: أي هجوم نووي كوري شمالي على بلادنا سينهي نظام كيم جونغ أون

Lebanon 24
03-11-2022 | 17:59
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حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها من كوريا الشمالية، سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
 
وأشار أوستن خلال لقاءه مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، إلى أن أي هجوم نووي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، غير مقبول وسينتهي بنهاية نظام كيم.
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واتفق الوزيرين على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء وتبادل المعلومات والمشاورات "لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة والرد عليها".

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة.
 
(روسيا اليوم) 
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