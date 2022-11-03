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عربي-دولي
نساء إيران على خط المواجهة
Lebanon 24
03-11-2022
|
18:30
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كتبت "فوراين أفيرز": لا أحد يستطيع أن يتوقع نجاح الحركة في إيران أو تفوّق النظام الحاكم في نهاية المطاف، لكن بعض التعديلات أصبحت حتمية اليوم، فقد انهارت فكرة النظام الذي لا يُقهَر ولم يعد تهميش المرأة في الحياة السياسية ممكناً، ومع ذلك، سيستمر النضال ضد السياسات والقيم الذكورية على الأرجح. لا شيء ينذر بأن الحركة الاحتجاجية التي تقودها النساء في إيران تتجه إلى التباطؤ، رغم حملة القمع العنيفة التي تنفذها قوات الأمن الإيرانية، في الأسبوع الماضي، شارك آلاف الإيرانيين في مسيرة نحو مدينة سقز، بلدة مهسا «زينة» أميني التي أحدث مقتلها أثناء احتجازها لدى الشرطة، قبل أربعين يوماً تقريباً، موجة من الاستياء والحزن سرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية حاشدة، أميني شابة إيرانية كردية عمرها 22 عاماً، وكانت تزور عائلتها في طهران حين اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قانون الحجاب الإيراني، يزعم الشهود أن الشرطة ضربتها بعنف، ثم دخلت في غيبوبة وماتت بعد ثلاثة أيام في المستشفى. على مر السنة الماضية، عمدت الحكومة في إيران إلى تضييق الخناق على حياة النساء، لا سيما في المسألة المتعلقة بقانون الحجاب الإلزامي، وانتشرت فيديوهات تظهر فيها شرطة الأخلاق وهي تطبّق ذلك القانون بعنف، فتأججت مشاعر الغضب والتحدي وسط الناس، كان موت أميني القشة التي قصمت ظهر البعير. منذ البداية، حددت النساء وجهة هذه الاحتجاجات واستعملن طرقاً مبتكرة للتعبير عن غضبهنّ من الحكومة، شارك عدد كبير من الرجال في تلك التجمعات أيضاً، لكنهم تحركوا باسم أميني وتبنوا خطابات نسوية أكثر من أي وقت مضى، ونتيجةً لذلك، مهّدت التحركات التي تنظمها النساء وموجة الغضب في أوساطهن لإطلاق انتفاضة منادية بالديموقراطية على نطاق أوسع. تحمل هذه المرحلة الكثير من الآمال والمخاوف في آن، فلا مفر من تفعيل الحركات الاحتجاجية حين تكون المرأة في طليعتها، لكن يترافق هذا الوضع مع مخاطر كبرى أيضاً، فإذا هزم النظام الإيراني المحتجين اليوم، قد تنشأ ردة فعل ذكورية أكثر قوة في المرحلة اللاحقة، فتشهد حقوق المرأة والحرية السياسية في إيران انتكاسة كبرى ويتلاشى أي تقدّم كان قد تحقّق في العقود السابقة. تختلف هذه الانتفاضة أيضاً عن الحملات الأخرى لأن المرأة هي التي تقودها بكل جرأة وإصرار، بدءاً من الاحتجاج في دوائر المرور وصولاً إلى قيادة تظاهرات حاشدة، لا ترمز المرأة بكل بساطة إلى الحرية بل إنها تأخذ مجازفات هائلة للمطالبة بها، حتى أنها قد تخسر حياتها في بعض الحالات، فهذا الوضع صعّب على النظام كبح الانتفاضة وزاد احتمال أن تُحدِث الحركة تغييراً حقيقياً، وتميل الحركات التي تضطلع فيها النساء بدورٍ بارز إلى جذب أعداد متزايدة من المشاركين، فتكون أوسع من التحركات التي تُهمّش النساء بسبع مرات تقريباً، وتصبح التحركات التي يتوسّع نطاقها أكثر قابلية للنجاح.
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