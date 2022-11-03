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عربي-دولي
بايدن يحذّر من فوضى إذا رفض خصومه نتائج "النصفية"
Lebanon 24
03-11-2022
|
19:00
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أطلق الرئيس جو بايدن تحذيرات من أن رفض مرشحين جمهوريين قبول نتائج الانتخابات النصفية التي تجري الثلاثاء المقبل «سيمهد الطريق للفوضى»، مناشداً مواطنيه الوقوف صفاً واحداً ضد «العنف السياسي وترهيب الناخبين»، في حين يُظهِر الجمهوريون ثقة عالية بالفوز، متهمين الرئيس بتجاهل الوضع الاقتصادي الذي يشكل الهم الأول لدى الناخبين. قبل 6 أيام من انتخابات منتصف الولاية، المقررة الثلاثاء المقبل، والتي يعتبر الجمهوريون فيها الأوفر حظا للسيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ، حذر الرئيس جو بايدن الناخبين الأميركيين من أن مستقبل الديموقراطية على المحك، مع رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج التصويت ما يمهد «الطريق للفوضى في أميركا». ومع انتقاد المحافظين إدارته، على خلفية الوضع الاقتصادي، استهدف الديموقراطي البالغ 79 عاما في خطابه الجمهوريين الذين انضموا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب في إنكار فوز بايدن بانتخابات 2020. وقال بايدن، في خطاب متلفز، «هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أميركا. لا يلتزمون قبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها»، مضيفا أن هدفهم كان اتباع نهج ترامب ومحاولة «تخريب النظام الانتخابي»، وهناك أكثر من 300 جمهوري ينكرون نتائج الانتخابات يشاركون في السباقات الانتخابية في كل أنحاء البلاد هذا العام. ومحذرا من تصاعد التطرف الجمهوري قبل الانتخابات، أكد بايدن: «لقد شجعوا على العنف السياسي وترهيب الناخبين ومسؤولي الانتخابات»، بعد أقل من عامين من محاولة اقتحام أنصار لترامب مبنى الكابيتول لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، وقال: «يمهد ذلك الطريق للفوضى في أميركا، وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أميركي». وفي تغريدة لاحقة، أكد بايدن في إشارة إلى ترامب، من دون أن يذكر اسمه، «تتعرض الديموقراطية الأميركية للهجوم لأن الرئيس السابق المهزوم للولايات المتحدة يرفض قبول نتائج انتخابات عام 2020. إنه يرفض قبول إرادة الشعب. إنه يرفض قبول حقيقة أنه خسر». وعقب الهجوم العنيف، الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، والذي زاد بشكل كبير من المخاوف بشأن الخطابات السياسية المشحونة، دعا بايدن الأميركيين الى الوقوف صفا واحدا «ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين»، منبها الى «الارتفاع المقلق» في عدد الشخصيات العامة التي تتغاضى عن مثل هذه التصرفات. وقال في خطابه: «علينا مواجهة هذه المشكلة، لا يمكننا إدارة ظهرنا لها»، مضيفا: «لا يمكننا التظاهر بأنها ستحل نفسها بنفسها».
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