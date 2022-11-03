23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كوريا الجنوبية والتسلّح النووي
Lebanon 24
03-11-2022
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "ذي دبلومات": حان الوقت الآن ليستعمل التحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ورقة «التسلح النووي الكوري الجنوبي» لإزعاج كيم جونغ أون، وإلا فسيندم الجميع على عدم التحرك في الوقت المناسب. لم تكفّ التهديدات النووية والصاروخية التي تطرحها كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية والولايات المتحدة عن التصاعد في الفترة الأخيرة، وعلى وقع هذه التهديدات النووية الخطيرة، يُفترض أن تستعد سيول وواشنطن لأسوأ السيناريوهات المحتملة، كأن تندلع حرب نووية مع كوريا الشمالية. في شهر أبريل الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها تنوي نشر أسلحة نووية تكتيكية، ثم تبنّت بيونغ يانغ في شهر سبتمبر قانوناً جديداً على صلة بالسياسة النووية، وهو يسمح للبلد بإطلاق ضربة نووية استباقية ضد كوريا الجنوبية، واعتباراً من نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، نفذت «وحدات العمليات النووية التكتيكية» في كوريا الشمالية تدريبات لإطلاق صواريخ مُصمّمة لضرب أهداف كورية جنوبية محتملة مثل المطارات، والموانئ، ومراكز القيادة، كذلك أطلقت كوريا الشمالية، في 4 أمتوبر، صاروخاً بالستياً متوسط المدى بزاوية عادية، مما يسمح للصاروخ بالتحليق فوق اليابان وصولاً إلى المحيط الهادئ، وأثبت هذا الاختبار مجدداً أن كوريا الشمالية قادرة على بلوغ الأرض الأميركية في غوام، إذا قررت الولايات المتحدة التدخّل في الاشتباكات العسكرية بين الكوريتَين. من المتوقع أن تطلق كوريا الشمالية مستقبلاً صاروخاً بالستياً عابراً للقارات بزاوية عادية نحو المحيط الهادئ لاستعراض قدرتها على اختراق الغلاف الجوي وبلوغ الأراضي الأميركية، ومن المنتظر أيضاً أن تبني كوريا الشمالية غواصات عاملة بالطاقة النووية، بما يشبه المشروع المقترح خلال المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري، في عام 2021، لاستعراض قدرات الضربة الثانية.
Advertisement
في ظل توسّع الترسانة النووية الخاصة بكوريا الشمالية بهذه السرعة، بدأت التهديدات التي تطرحها على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتصاعد في الوقت نفسه، لكن تُلاحق الإدارات المتعاقبة في هذين البلدين هدفاً وهمياً «لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية»، من دون ابتكار أي حلول واقعية للأزمة النووية في ذلك البلد، وفي مقالة جديدة في صحيفة «نيويورك تايمز»، ادعى جيفري لويس، خبير في منع الانتشار النووي في «معهد ميدلبري للدراسات الدولية»، أن الوقت حان كي تعترف الولايات المتحدة بفشل جهودها الرامية إلى نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، وتتقبّل تسلّح البلد نووياً، فإذا كانت أسلحة بيونغ يانغ النووية تطرح تهديداً على الولايات المتحدة وحدها، فمن المنطقي أن تعترف الإدارة الأميركية بكوريا الشمالية كدولة نووية بحكم الواقع، لكن فيما تطرح تلك الأسلحة نفسها تهديداً مباشراً وأكثر خطورة على كوريا الجنوبية، سيكون أي اعتراف أميركي بأسلحة كوريا الشمالية النووية أشبه بخيانة للكوريين الجنوبيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
17:14 | 2022-11-03
03/11/2022 05:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف فنانة لبنانية عن الغناء في مصر.. ما السبب؟
Lebanon 24
إيقاف فنانة لبنانية عن الغناء في مصر.. ما السبب؟
04:32 | 2022-11-03
03/11/2022 04:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح
Lebanon 24
مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح
12:41 | 2022-11-03
03/11/2022 12:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
06:40 | 2022-11-03
03/11/2022 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
10:45 | 2022-11-03
03/11/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2022-11-04
واشنطن: بكين وموسكو يمكنهما وقف تجارب بيونغيانغ النووية
01:22 | 2022-11-04
كييف تدين "التهجير القسري" لسكان خيرسون وزابوروجيا
01:00 | 2022-11-04
كييف: أسقطنا ضعفي عدد المقاتلات التي خسرتها موسكو بأفغانستان
00:47 | 2022-11-04
حملة تبرعات لشراء الأسلحة في اوكرانيا... حقيقة أم واقع؟
00:30 | 2022-11-04
حلف الأطلسي: خطط إيران لتزويد روسيا أسلحة أمر "غير مقبول"
00:00 | 2022-11-04
الطائرات الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في وسط غزة
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
04/11/2022 07:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
04/11/2022 07:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
04/11/2022 07:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact