Advertisement

عربي-دولي

الطائرات الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في وسط غزة

Lebanon 24
04-11-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1007279-638031371996627440.jpg
Doc-P-1007279-638031371996627440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قصفت الطائرات الاسرائيلية، ليل الخميس، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية في وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه بدأ سلسلة غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع مساء الخميس.

وضرب الطيران الإسرائيلي عدة مواقع ما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي وسط القطاع.
هذا وأُطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، الخميس، بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق المتشدد بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤكدا أنه اعترض المقذوف.
Advertisement

وقال الجيش في بيان: "أُطلق صاروخ واحد من قطاع غزة وتم اعتراض الصاروخ"، مؤكدا بذلك إطلاق أول مقذوف منذ آخر نزاع شهده القطاع في آب بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي واستمر ثلاثة أيام.

ولم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ من الجيب الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، والذي يتعرض لحصار إسرائيلي شديد منذ 15 عامًا.

وأعلن الجيش في وقت لاحق أن 3 صواريخ أخرى أطلقت من قطاع غزة مساء الخميس دون أن تصل إلى إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، الخميس، بينهم أحد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-11-04
01:22 | 2022-11-04
01:00 | 2022-11-04
00:47 | 2022-11-04
00:30 | 2022-11-04
23:47 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website