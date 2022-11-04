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عربي-دولي
الطائرات الاسرائيلية تقصف عدة مواقع في وسط غزة
Lebanon 24
04-11-2022
|
00:00
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قصفت الطائرات الاسرائيلية، ليل الخميس، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية في وسط قطاع غزة.
وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه بدأ سلسلة غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع مساء الخميس.
وضرب الطيران الإسرائيلي عدة مواقع ما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي وسط القطاع.
هذا وأُطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، الخميس، بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق المتشدد بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤكدا أنه اعترض المقذوف.
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وقال الجيش في بيان: "أُطلق صاروخ واحد من قطاع غزة وتم اعتراض الصاروخ"، مؤكدا بذلك إطلاق أول مقذوف منذ آخر نزاع شهده القطاع في آب بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي واستمر ثلاثة أيام.
ولم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ من الجيب الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، والذي يتعرض لحصار إسرائيلي شديد منذ 15 عامًا.
وأعلن الجيش في وقت لاحق أن 3 صواريخ أخرى أطلقت من قطاع غزة مساء الخميس دون أن تصل إلى إسرائيل.
يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، الخميس، بينهم أحد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
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