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عربي-دولي

حلف الأطلسي: خطط إيران لتزويد روسيا أسلحة أمر "غير مقبول"

Lebanon 24
04-11-2022 | 00:30
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن خطط إيران لتزويد روسيا أسلحة بينها طائرات مسيرة وصواريخ بالستية في حربها ضد أوكرانيا هو أمر "غير مقبول".
وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في إسطنبول "نرى إيران تعرض طائرات مسيرة وتفكر في تسليم صواريخ بالستية لروسيا"، مضيفا "هذا غير مقبول. لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه الحرب غير الشرعية".
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وتابع ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفشل في أوكرانيا لكنه "يردّ بمزيد من الوحشية".

وأردف "في الأسابيع الأخيرة، شاهدنا العشرات من الطائرات بلا طيار والضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا بما في ذلك على البنية التحتية الحيوية".

وقال ستولتنبرغ إن روسيا "تحرم المدنيين الأوكرانيين بقسوة وبشكل متعمد من التدفئة والمياه والكهرباء في بداية الشتاء".
 
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