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عربي-دولي

كييف: أسقطنا ضعفي عدد المقاتلات التي خسرتها موسكو بأفغانستان

Lebanon 24
04-11-2022 | 01:00
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قال الجنرال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال ثمانية أشهر من القتال، موضحا أن ذلك يتجاوز مثلي عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفييتي في تدخله العسكري في أفغانستان بين عامي 1979 و1989.
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ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تصريحاته ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية عليها، ولكنها تتماشى مع خطاب متزايد الثقة من جانب كييف، التي حققت تقدما في استعادة بعض الأراضي من الروس.

وعلى الرغم من أن المدنيين يواجهون انقطاعات في الكهرباء وانقطاع إمدادات المياه بين وقت وآخر إثر هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة، فإن الزخم في ميدان القتال في مصلحة كييف.
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