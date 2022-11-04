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عربي-دولي

واشنطن: بكين وموسكو يمكنهما وقف تجارب بيونغيانغ النووية

Lebanon 24
04-11-2022 | 01:30
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قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة تعتقد أن للصين وروسيا نفوذا يمكن استخدامه لإقناع كوريا الشمالية بعدم استئناف تجارب القنبلة النووية.
وقال المسؤول، الذي تحدث لرويتر.، إنه بينما كانت الولايات المتحدة تقول منذ مايو إن كوريا الشمالية تستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017، لم يتضح متى قد تجري مثل هذا الاختبار. .
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وأضاف "لدينا ثقة كبيرة بأنهم قاموا بالاستعدادات. نعتقد أنه بإمكانهم القيام بذلك... لا أستطيع أن أخبركم ’نعتقد أنه سيكون هذا اليوم للأسباب التالية’، لأننا لا نمتلك هذا المستوى من المعرفة".
وقال المسؤول "نعتقد أنهم (كوريا الشمالية) يجرون حسابات حول درجة التقبل للآخرين في المنطقة، على ما أعتقد، وخاصة روسيا والصين. وأعتقد أن المواقف الروسية والصينية لها تأثير عليهم".

وقال المسؤول الأميركي إن بيونغيانغ ربما أرجأت استئناف التجارب النووية بسبب الصين، بما في ذلك مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي اختتم مؤخرا، وبسبب تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية في أيار وحزيران.
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