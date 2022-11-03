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الرئيس التونسي يطلب من الداخلية حماية الانتخابات

Lebanon 24
03-11-2022 | 23:47
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وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالتصدي لمن يحاولون "استغلال مواقعهم لضرب المسار الانتخابي"، حسب تعبيره.

وقال بيان للرئاسة التونسية، إن سعيد ركز خلال لقائه وزير الداخلية على "الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وعلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة".
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وأضاف البيان أن سعيد أكد على ضرورة "التصدي لكل أنواع الجريمة، ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفعت".

وأشار الرئيس خلال البيان إلى أشخاص وصفهم بأنهم "يحاولون بكل السبل استغلال مواقعهم" من أجل ضرب المسار الانتخابي.
وفي لقاء منفصل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، شدد سعيد على ضرورة "إيجاد حلول سريعة" للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في البلاد مع إعطاء الأولوية "للفئات الضعيفة".

وأعلن سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة أن الدولة "لن تتخلى عن دورها الاجتماعي".
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