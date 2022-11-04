يثير الرعب ويغيّر في مفهوم الحروب... تعرفوا على سلاح "الذخيرة المتسكعة"





ومع كسر احتكاره عالميا -كما تظهر النزاعات الأخيرة- تسعى القوى العظمى لتطويره ليصبح سلاحا خارقا وحاسما، كما نشأت مخاوف من كونه سلاحا مشاعا ومنفلتا وخطيرا.

Advertisement

قبل حرب أوكرانيا، لم تكن الطائرات الإيرانية المسيّرة سوى أشباح إعلامية لا تظهر إلا في لقطات اعتبرت مجرد دعاية في الإعلام الإيراني، أو بنسخ محلية على الأغلب استعملها الحوثيون، كما ظهرت أثناء معارك محدودة في سوريا دون أن تثير اهتماما كبيرا. وفي المقابل، كانت الطائرات التركية المسيّرة ملء السمع والبصر، مستفيدة من مشاركتها في الحروب الإقليمية من سوريا إلى ليبيا وأذربيجان.



وتلتقي النسختان حاليا في الحرب الأوكرانية على طرفي نقيض، في رسالة مهمة مؤداها كسر الاحتكار في أسلحة نوعية ملائمة تماما للحروب الحديثة.



تكذّب طهران وموسكو باستمرار التقارير الأوكرانية والغربية التي تتحدث عن مشاركةٍ للمسيّرات الإيرانية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، لكن الثابت أن تركيا ثم إيران كسرتا احتكار صناعة المسيرات الحربية (العسكرية) وتشغيلها، والتي كانت حكرا على الولايات المتحدة بدرجة أولى ثم إسرائيل والصين، في حين لا تملك دول كبرى بنية صناعية متطورة لطائرات مسيّرة مقاتلة، وإن كانت تمتلك الإمكانيات اللازمة لذلك.



ما الطائرات المسيّرة؟

الطائرات المسيّرة (unmanned aerial vehicle) هي أجسام طائرة موجّهة لاسلكيا، يتم تشغيلها والتحكم بها عن بُعد عبر جهاز بسيط أو منظومة متكاملة أو ببرمجتها مسبقا، ويمكن إطلاقها من الأرض أو من السفن أو إسقاطها من طائرات أخرى، وباستطاعتها الطيران باتجاهات وارتفاعات مختلفة وتعديل مسارها أثناء الطيران وفق إحداثيات الهدف، كما يمكن توجيهها مرة أخرى إلى مكان الإطلاق أو أي مكان آخر بعد الانتهاء من مهمتها، وبعضها يستعمل مرة واحدة فقط.



تختلف المسيّرات من حيث الشكل والحجم والوظائف، فبعضها يستعمل لأغراض مدنية، فيما تم تطوير أنواع أخرى للمهام العسكرية المختلفة، ومنها ما هو خفيف، بحمولات صغيرة لا تتجاوز كيلوغرامات قليلة، وهي بطيئة نسبيا، كما توجد طائرات مسيّرة ثقيلة أقرب إلى المقاتلات، يتجاوز وزنها 20 طنا وتحمل آلاف الأطنان من الأسلحة والمعدات، وتتجاوز سرعتها ألف كيلومتر في الساعة، كما تتميز أخرى (بعض الطائرات الأميركية والروسية) بخاصية التخفي.



بشكل عام، تتوافر تكنولوجيا الطائرات المسيَّرة على نطاق واسع، ولا تعد صناعتها بشكلها التقليدي للاستطلاع أو التصوير أو الرصد مشكلة كبرى، وهي تنتج وتباع من قبل عشرات الشركات حول العالم، كم يمكن تصنيعها بتكلفة زهيدة.



أما تكييفها عسكريا على مستوى الحجم لحمل الأسلحة بمختلف أنواعها وتعزيز سرعتها وقدرتها على المناورة والتحمل والطيران لارتفاعات عالية ومسافات أطول، والبقاء مدة طويلة في الجو وتجنب التشويش والهبوط السلس في مختلف الظروف الجوية؛ فيتطلب تكنولوجيا مختلفة ودقيقة.



المزايا.. فعّالة وغير مكلفة

يمكن القول إن ظهور المقاتلات المسيّرة شكل مرحلة جديدة في الحروب، تماما كما حصل سابقا مع الدبابات والعربات المدرعة والقنابل اليدوية والبنادق الآلية والطائرات المقاتلة والصواريخ، والتي أحدثت كلها طفرة في الخطط العسكرية ومسار العمليات القتالية ونتائجها.



وبخلاف النماذج الأولى التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، تطوّر استعمال الطائرات المسيّرة تقريبا في الثمانينيات من القرن الماضي لأغراض الاستطلاع الجوي والتصوير والمراقبة، ثم استُعملت سلاحا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الرائدتين في هذا المجال.



استخدمت الطائرات من فئة "إم كيو بريديتور" (MQ Predator) الأميركية منذ التسعينيات صواريخ موجهة في حروب كوسوفو وأفغانستان، وفي عمليات خاصة باليمن والعراق وسوريا ومناطق أخرى، قبل أن يتم تصميم النموذج الثاني منها تحت اسم "إم كيو ريبر" (MQ Reaper) التي استُغلت في عدة عمليات خاصة واغتيالات.



ويشبّه الخبراء العسكريون الطائرات المسيّرة بالنسر الذي يحوم مدة طويلة في مجال وجود فرائسه لينقض عليها بمجرد ظهورها أو خروجها من مكمنها، فالمسيرات تطير مدة طويلة وترصد تحركات وتمركزات الأهداف ثم تقوم بتدميرها.



تكمن الأهمية الرئيسية لاستعمال الطائرات المسيّرة في أنها غير مأهولة، وبالتالي لا يؤدي إسقاطها إلى أي أضرار بشرية، ففقدان العنصر البشري في المعارك -وخصوصا الطيارين المحترفين- تعد خسارة فادحة يصعب تعويضها مع طول الحرب. تظهر الطائرات المسيّرة في الكثير من الحروب والصراعات المسلحة كسلاح غير مكلف وفعّال، قد لا يؤدي إلى كسب الحروب بصفة نهائية في ظل تفاوت الموازين العسكرية، لكنه يعد سلاحا رادعا ومربكا للعدو.ومع كسر احتكاره عالميا -كما تظهر النزاعات الأخيرة- تسعى القوى العظمى لتطويره ليصبح سلاحا خارقا وحاسما، كما نشأت مخاوف من كونه سلاحا مشاعا ومنفلتا وخطيرا.قبل حرب أوكرانيا، لم تكن الطائرات الإيرانية المسيّرة سوى أشباح إعلامية لا تظهر إلا في لقطات اعتبرت مجرد دعاية في الإعلام الإيراني، أو بنسخ محلية على الأغلب استعملها الحوثيون، كما ظهرت أثناء معارك محدودة في سوريا دون أن تثير اهتماما كبيرا. وفي المقابل، كانت الطائرات التركية المسيّرة ملء السمع والبصر، مستفيدة من مشاركتها في الحروب الإقليمية من سوريا إلى ليبيا وأذربيجان.وتلتقي النسختان حاليا في الحرب الأوكرانية على طرفي نقيض، في رسالة مهمة مؤداها كسر الاحتكار في أسلحة نوعية ملائمة تماما للحروب الحديثة.تكذّب طهران وموسكو باستمرار التقارير الأوكرانية والغربية التي تتحدث عن مشاركةٍ للمسيّرات الإيرانية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، لكن الثابت أن تركيا ثم إيران كسرتا احتكار صناعة المسيرات الحربية (العسكرية) وتشغيلها، والتي كانت حكرا على الولايات المتحدة بدرجة أولى ثم إسرائيل والصين، في حين لا تملك دول كبرى بنية صناعية متطورة لطائرات مسيّرة مقاتلة، وإن كانت تمتلك الإمكانيات اللازمة لذلك.ما الطائرات المسيّرة؟الطائرات المسيّرة (unmanned aerial vehicle) هي أجسام طائرة موجّهة لاسلكيا، يتم تشغيلها والتحكم بها عن بُعد عبر جهاز بسيط أو منظومة متكاملة أو ببرمجتها مسبقا، ويمكن إطلاقها من الأرض أو من السفن أو إسقاطها من طائرات أخرى، وباستطاعتها الطيران باتجاهات وارتفاعات مختلفة وتعديل مسارها أثناء الطيران وفق إحداثيات الهدف، كما يمكن توجيهها مرة أخرى إلى مكان الإطلاق أو أي مكان آخر بعد الانتهاء من مهمتها، وبعضها يستعمل مرة واحدة فقط.تختلف المسيّرات من حيث الشكل والحجم والوظائف، فبعضها يستعمل لأغراض مدنية، فيما تم تطوير أنواع أخرى للمهام العسكرية المختلفة، ومنها ما هو خفيف، بحمولات صغيرة لا تتجاوز كيلوغرامات قليلة، وهي بطيئة نسبيا، كما توجد طائرات مسيّرة ثقيلة أقرب إلى المقاتلات، يتجاوز وزنها 20 طنا وتحمل آلاف الأطنان من الأسلحة والمعدات، وتتجاوز سرعتها ألف كيلومتر في الساعة، كما تتميز أخرى (بعض الطائرات الأميركية والروسية) بخاصية التخفي.بشكل عام، تتوافر تكنولوجيا الطائرات المسيَّرة على نطاق واسع، ولا تعد صناعتها بشكلها التقليدي للاستطلاع أو التصوير أو الرصد مشكلة كبرى، وهي تنتج وتباع من قبل عشرات الشركات حول العالم، كم يمكن تصنيعها بتكلفة زهيدة.أما تكييفها عسكريا على مستوى الحجم لحمل الأسلحة بمختلف أنواعها وتعزيز سرعتها وقدرتها على المناورة والتحمل والطيران لارتفاعات عالية ومسافات أطول، والبقاء مدة طويلة في الجو وتجنب التشويش والهبوط السلس في مختلف الظروف الجوية؛ فيتطلب تكنولوجيا مختلفة ودقيقة.المزايا.. فعّالة وغير مكلفةيمكن القول إن ظهور المقاتلات المسيّرة شكل مرحلة جديدة في الحروب، تماما كما حصل سابقا مع الدبابات والعربات المدرعة والقنابل اليدوية والبنادق الآلية والطائرات المقاتلة والصواريخ، والتي أحدثت كلها طفرة في الخطط العسكرية ومسار العمليات القتالية ونتائجها.وبخلاف النماذج الأولى التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، تطوّر استعمال الطائرات المسيّرة تقريبا في الثمانينيات من القرن الماضي لأغراض الاستطلاع الجوي والتصوير والمراقبة، ثم استُعملت سلاحا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الرائدتين في هذا المجال.استخدمت الطائرات من فئة "إم كيو بريديتور" (MQ Predator) الأميركية منذ التسعينيات صواريخ موجهة في حروب كوسوفو وأفغانستان، وفي عمليات خاصة باليمن والعراق وسوريا ومناطق أخرى، قبل أن يتم تصميم النموذج الثاني منها تحت اسم "إم كيو ريبر" (MQ Reaper) التي استُغلت في عدة عمليات خاصة واغتيالات.ويشبّه الخبراء العسكريون الطائرات المسيّرة بالنسر الذي يحوم مدة طويلة في مجال وجود فرائسه لينقض عليها بمجرد ظهورها أو خروجها من مكمنها، فالمسيرات تطير مدة طويلة وترصد تحركات وتمركزات الأهداف ثم تقوم بتدميرها.تكمن الأهمية الرئيسية لاستعمال الطائرات المسيّرة في أنها غير مأهولة، وبالتالي لا يؤدي إسقاطها إلى أي أضرار بشرية، ففقدان العنصر البشري في المعارك -وخصوصا الطيارين المحترفين- تعد خسارة فادحة يصعب تعويضها مع طول الحرب.

بوجود الطائرات المسيّرة لم تعد الجيوش بحاجة إلى كشافة وفرق لاستطلاع الجبهات وسير المعارك وخطوط القتال، وبالتالي المجازفة بفقدان المقاتلين، فهي قادرة على مسح كامل خطوط الجبهات وإرسال تمركزات القوات والوحدات القتالية والإحداثيات بشكل مستمر، ومنح القادة صورة شاملة ودقيقة عن سير العمليات من دون تضحيات بشرية.

تمكّن المسيّرات الجيوش من التسلل وتوجيه ضربات دقيقة ومفاجئة للخطوط الأمامية والخلفية للعدو، بسبب صعوبة إسقاطها بوسائل الدفاع الجوي، نظرا لطيرانها المنخفض أو صغر حجمها وسرعة انقضاضها. وإذا استعملت -خصوصا الانتحارية منها- ضمن أنساق هجومية وبأعداد كبيرة (أسراب)، فإنها يمكن أن تكون مؤثرة بشكل كبير على سير المعركة على الأقل.

تكلفة صناعة المسيّرات أقل بكثير من الطائرات المقاتلة الحربية والصواريخ، كما يمكّنها حجمها الصغير وصعوبة اكتشافها من الرادارات إنجاز عدد من المهمات التي تصعب أحيانا على المقاتلات الضخمة التي يمكن رصدها بسهولة والتعامل معها بوسائل الدفاع الجوي المناسبة.

تستطيع المسيّرات البقاء مدة طويلة في الجو (تصل إلى أكثر من 35 ساعة) مما يمكّن الجيوش من الحصول على معلومات مستمرة ومحيّنة ودقيقة عن أوضاع الجبهات.

غالبا تكون كلفة المسيرات أقل من كلفة الصاروخ الذي يسقطها، فهي بشكل عام من الأسلحة الرخيصة والفعالة في إرباك العدو، خاصة إذا استعملت بدفعات وأنساق هجومية كبيرة بقطع النظر عن وزن حمولتها.

ورغم فارق الحمولة والقوة التدميرية، فإن كلفة صاروخ "كاليبير" (Kalibr) الروسي الجوال مثلا تقدر بأكثر من مليون دولار، مقابل مليوني دولار لصاروخ توماهوك (Tomahawk) الأميركي، بينما لا تتجاوز كلفة الطائرة المسيّرة الواحدة -بما في ذلك مسيرّة "شاهد" الإيرانية- بضعة آلاف من الدولارات، وبالتالي يمكن استخدام العشرات منها دفعة واحدة.



تعد المسيّرات فعّالة بشكل كبير في الحرب الإلكترونية وعمليات التشويش والإعاقة، خصوصا إذا ما تم دمجها مع الوحدات القتالية أو منظومات الدفاع الجوي.

تستعمل المسيّرات في خداع أنظمة الدفاع الجوي وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الصواريخ الباهظة الثمن بلا فائدة حربية أو عسكرية.

لا تستهلك المسيّرات الكثير من الوقود، وبعضها (الصغيرة الحجم) مزودة ببطاريات كهربائية، بينما تعمل الأكبر حجما بالوقود والكهرباء.

لا تحتاج المسيّرات إلى شبكة معقدة ومكلفة من منظومات الصيانة والدشم والحماية والمطارات المجهزة والتقنيات، فمعظمها يطلق من أي مكان وفي مختلف الظروف، ويمكن نقلها بسهولة وتخزينها ونشرها وإطلاقها لاحقا، وهو ما يوفر الكثير من الموارد والأموال.

بشكل عام لا يتطلب تشغيلها كوادر شديدة التأهيل، ويمكن التدرب بسهولة على التعامل معها، على عكس الطائرات المقاتلة الأخرى التي يتطلب إتقان تشغيلها كفاءة عالية ومراكز تأهيل ضخمة وموارد كبرى.

تعد الطائرات المسيّرة القتالية بشكل ما "سلاح الفقراء"، ففي النهاية يمكن تصنيع أنواع بسيطة منها وتزويدها بالمتفجرات واستعمالها بشكل موجه أو عشوائي، ويلحظ استعمالها من قبل الحوثيين (ويرجح أنها بتقنيات إيرانية معدلة محليا) في ضرب أهداف في السعودية، أو استعمالها من قبل مسلحي المعارضة في سوريا في مهاجمة قاعدة حميميم الروسية باللاذقية وأهداف أخرى.



حدود الفعالية

لا يمكن للطائرات المسيّرة الخفيفة والمتوسطة حسم الحروب والمعارك الكبرى، فقوة تأثيرها نسبية نظرا لمحدودية حمولتها من الأسلحة والذخائر، فيما يمكن للمقاتلات الحربية حمل آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ ذات التأثير الكبير في الحروب.

تعد المسيّرات في النهاية أسلحة تكتيكية محدودة، تزداد أهميتها بفعالية القدرات العسكرية الأخرى للطرف الذي يستعملها، وكذلك بمدى قدرات العدو وإمكانياته اللوجستية.

في معارك طرابلس بليبيا، تشير التقارير إلى أن طائرة "بيرقدار 2" التركية حسمت المعارك بشكل كبير، بقطع النظر عن إمكانياتها، مع ضعف قدرات الطرف الآخر (قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) التقنية والنارية. كما لم تكن أرمينيا تمتلك الدفاعات الجوية اللازمة للتعامل مع طائرات "بيرقدار 2" التي حسمت معارك ناغورني قره باغ.

من الصعب على الطائرات المسيّرة التقليدية إصابة أهداف حيوية عالية الأهمية مؤمّنة جيدا بوسائل الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.

تبقى الطائرات المسيّرة التقليدية البطيئة عرضة للتدمير حتى بواسطة الرشاشات الثقيلة والمضادات الأرضية البسيطة.

يمكن التشويش على الطائرات المسيّرة بأنظمة الحرب الإلكترونية والسيطرة عليها وإنزالها، وهو ما فعلته إيران مثلا عندما سيطرت على بعض الطائرات الأميركية، من بينها "إم كيو-9"، وكذلك "آر كيو-170 سينتينيل" (RQ-170 Sentinel) الأكثر تقدما، وهو أكدته تقارير أميركية."الجزيرة"