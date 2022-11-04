جينبينغ لشولتس: على البلدين التعاون بأوقات التغيير والاضطراب

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ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال للمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين تملكان نفوذا، العمل سويا خلال "أوقات التغيير والاضطراب" من أجل السلام العالمي.وبدأ شولتس زيارته التي تستغرق يوما واحدا للصين، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم دولة من أعضاء مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية منذ 3 سنوات، بالاجتماع مع شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.وكان الرئيس الصيني التقى الجمعة في بكين المستشار الألماني الذي يعد أول زعيم غربي يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا، وفي زيارة وصفت بأنها مثيرة للجدل وسط تصاعد التوتر بين الغرب والصين.