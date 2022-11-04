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عربي-دولي

خلال حملة انتخابية.. بايدن يتعهد "بتحرير" إيران

Lebanon 24
04-11-2022 | 04:00
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تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، "بتحرير" إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.

وقال بايدن، خلال حملة انتخابية واسعة النطاق في كاليفورنيا بينما تجمع العشرات في الخارج حاملين لافتات تدعم المحتجين الإيرانيين، "لا تقلقوا، سنحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريبا"، بحسب ما ذكرت رويترز.
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ولم يسهب بايدن في الكلام، كما لم يحدد الإجراءات الإضافية التي سيتخذها خلال التصريحات التي ألقاها في كلية ميراكوستا بالقرب من سان دييغو.
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