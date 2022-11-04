كييف تدين "التهجير القسري" لسكان خيرسون وزابوروجيا

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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية ومخازن أسلحتها، فيما تستمر كييف في مقاومة الدب الروسي ومحاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.وفي آخر التطورات، ندّدت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، بما قالت إنّها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين من منطقتيْن تسيطر عليهما قوّات موالية لموسكو، معتبرة أنه هذه العمليّات تعدّ انتهاكا صارخاً للقانون الدولي.ودعت الخارجية الأوكرانية إلى إدانة دوليّة لموسكو وفرض مزيد من العقوبات عليها.