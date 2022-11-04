Advertisement

عربي-دولي

كييف تدين "التهجير القسري" لسكان خيرسون وزابوروجيا

Lebanon 24
04-11-2022 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1007323-638031433903554919.jpeg
Doc-P-1007323-638031433903554919.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية ومخازن أسلحتها، فيما تستمر كييف في مقاومة الدب الروسي ومحاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.
Advertisement

وفي آخر التطورات، ندّدت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، بما قالت إنّها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين من منطقتيْن تسيطر عليهما قوّات موالية لموسكو، معتبرة أنه هذه العمليّات تعدّ انتهاكا صارخاً للقانون الدولي.

ودعت الخارجية الأوكرانية إلى إدانة دوليّة لموسكو وفرض مزيد من العقوبات عليها.
هذا وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في قصف منشآت الطاقة، مؤكدا أن روسيا ستتلقى ردا عالميا قويا على إثر هذه الهجمات.

زيلينسكي قال إن حوالي 4.5 مليون أوكراني، انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتا بسبب الهجمات الروسية، لا سيما في كييف وعشر مناطق أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-11-04
05:26 | 2022-11-04
05:00 | 2022-11-04
04:30 | 2022-11-04
04:30 | 2022-11-04
04:00 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website