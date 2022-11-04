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عربي-دولي

سول تنشر 80 طائرة حربية بعد رصد 180 طائرة كورية شمالية

Lebanon 24
04-11-2022 | 05:00
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن نشر ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة، من بينها مقاتلات "شبح"، بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية خلال الفترة من الساعة 11:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء، بحسب التوقيت المحلي.
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وفقا لما ذكرته الهيئة فإن الطائرات الحربية الكورية الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي TAL ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
 
وقالت يونهاب إن القوات الجوية الكورية الجنوبية "نشرت حوالي 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات ستليز (شبح) من طراز أف-35 أيه".

واحتفظت 240 طائرة حربية مشاركة في مناورات "فيجيلات ستوم" المشتركة بين القوتين الكورية والأميركية بحالة التأهب مع مشاركتها في المناورات المخططة لها.

وقالت الهيئة إن الجيش يراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي وتطورات الموقف بالتنسيق الوثيق مع القوات الأميركية مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعدادا لاستفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة.
يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت الخميس عددا من الصواريخ الباليستية، ليصبح العام 2022 عاما قياسيا للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وتسبب أحد الصواريخ التي أطلقت الخميس في إطلاق طوكيو إنذار للسكان في مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا في وسط البلاد للاحتماء في أماكن مغلقة، فيما تضاربت الأنباء عن تحليق أحد الصواريخ فوق اليابان، إذ فيما حذرت الحكومة من أنه قد يحلق صاروخ فوق البلاد، عادت في وقت لاحق لتنفي هذا الأمر.

وجاءت عملية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بعد يوم من إطلاق بيونغيانغ ما لا يقل عن 23 صاروخا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، بما في ذلك صاروخ سقط، ولأول مرة، على بعد أقل من 60 كيلومترا قبالة سواحل كوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لوصف عمليات الإطلاق بأنها "تعد على الأراضي" ونددت واشنطن بعمليات الإطلاق ووصفتها بأنها "متهورة".
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