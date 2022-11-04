Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب غرب تركيا وسط حالة من الذعر

Lebanon 24
04-11-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1007365-638031529160883853.jpg
Doc-P-1007365-638031529160883853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب زلزال متوسط القوة محافظة إزمير بغرب تركيا، الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وإسقاط مئذنة مسجد، حسبما قال مسؤولون.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة بوكا بإزمير وضرب في الساعة 3:29 صباحا، وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية شعر به الناس في المناطق المحيطة.
Advertisement

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو على "تويتر": إن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.
وقال رئيس بلدية إزمير، تونك سوير، إنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة بخلاف المئذنة المنهارة.

وأضاف سوير لتلفزيون هابر ترك: "بصرف النظر عن حالة الذعر والخوف والجزع التي سببها لسكاننا، لم نتلق أي تقارير سلبية".

وقع الزلزال بعد أيام من إحياء ذكرى ضحايا زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة 117 شخصًا في 30 تشرين الأول 2020.

وتقع تركيا على قمة خطوط الصدع الرئيسية وكثيرا ما تهزها الزلازل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-11-04
09:00 | 2022-11-04
08:30 | 2022-11-04
08:03 | 2022-11-04
07:30 | 2022-11-04
07:00 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website