هل ستقدم روسيا المزيد من المساعدة بشأن الصفقة النووية الإيرانية؟

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لطالما فشل موقف روسيا من البرنامج النووي الإيراني في مواكبة مواجهات موسكو مع الغرب. قبل غزو أوكرانيا، دعمت موسكو بنشاط الجهود الدبلوماسية لكبح طموحات إيران النووية. أما بعد الغزو، فقد عطلت روسيا هذه الجهود في البداية، لكنها سرعان ما عادت إلى موقف أكثر حيادية.وبحسب موقع "وور أون ذا روكس" الأميركي، "الآن، ومع تزايد اعتماد موسكو على طهران للحصول على الدعم الاقتصادي والميداني، من المرجح أن يصبح موقف روسيا غير مفيد بشكل متزايد. هذا يشكل خبراً سيئاً لجهود الولايات المتحدة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني كما ولقضية حظر الانتشار العالمي على نطاق أوسع. طوال عام 2021، شجعت روسيا بنشاط على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. لتحقيق هذه الغاية، توسط الدبلوماسيون الروس بين أطرافها، وتجنبوا انهيار علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة مناسبات، بل ووبخوا إيران علنًا بسبب الانتهاكات والتأخير في العودة إلى طاولة المفاوضات. ومع غزو أوكرانيا، توقفت روسيا عن الضغط من أجل إحراز تقدم هادف وفي الوقت المناسب في المحادثات النووية أو عزلها عن التوترات الجيوسياسية الأوسع. ووسط التوترات المتزايدة مع الغرب، تعمل علاقات موسكو المتنامية مع طهران على الحد من قدرة الكرملين ورغبته في دفع إيران نحو قبول اتفاق نووي متجدد أو انتقاد إيران علنًا".وتابع الموقع، "تولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في كانون الثاني 2021 وعزمت على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة - بعد حوالي عامين ونصف من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة. بعد ست جولات من المفاوضات في فيينا بين نيسان وحزيران 2021، تسبب فوز إبراهيم رئيسي برئاسة الجمهورية في حزيران 2021 في توقف المحادثات التي انتهت قبل شهرين فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا. في خلال هذه الفترة، اتخذت إيران خطوات وقللت من الامتثال للاتفاق النووي، بناءً على الانتهاكات السابقة التي ارتُكبت بعد أيار 2019. في شباط 2021، علقت أيضًا تنفيذ البروتوكول الإضافي، الذي منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا كبيراً إلى المعلومات والمواقع داخل البلاد. في ظل هذه الخلفية، ظهر المسؤولون الروس - ولا سيما ممثلهم الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، السفير ميخائيل أوليانوف - كمدافعين رئيسيين عن اتفاق نووي مستعاد. في عدة مناسبات، لعبت الدبلوماسية الروسية دورًا فعالًا في تجنب انهيار محادثات فيينا. كما حرصت روسيا بشدة على عزل المحادثات النووية الإيرانية عن التدهور الأوسع في علاقاتها مع الغرب. وعلى مدار عام 2021، أصبحت الاتصالات بين موسكو والعواصم الغربية متوترة بشكل متزايد. ومع ذلك، أشاد المسؤولون الأميركيون بتفاعلاتهم مع نظرائهم الروس بشأن الاتفاق النووي الإيراني ووصفوها بأنها بناءة".واضاف الموقع، "علاوة على ذلك، لم تتردد روسيا في انتقاد إيران. في شباط 2021، وبمجرد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم، حث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف طهران على "التحلي بضبط النفس والنهج المسؤول". بعد شهرين، عندما أعلنت القيادة الإيرانية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة، وصف الخبراء الروس القرار بأنه "ربما يكون الخطوة الأكثر جذرية" التي اتخذتها طهران في الماضي القريب. ووسط التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بوصول الوكالة إلى المنشآت النووية في البلاد، حذر أوليانوف أيضًا إيران من ضمان الحفاظ على مواد الفيديو المسجلة بواسطة كاميرات الوكالة من أجل "تجنب المشاكل في المستقبل". إن الجمع بين الوساطة الروسية النشطة، والانتقادات العرضية الموجهة إلى طهران، دفع البعض في إيران إلى اتهام موسكو بلعب دور غير بناء في محادثات فيينا. وشعرت السفارة الروسية في طهران بأنها مضطرة لإصدار بيان يؤيد أوليانوف، الذي وصف مزاعم "هيمنة" روسيا على محادثات فيينا بأنها مدعاة "للإطراء ولكن هراء"."وبحسب الموقع، "غيّر غزو أوكرانيا حسابات روسيا بشأن الرغبة في استعادة الاتفاق النووي. وفي 5 آذار، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف لأول مرة أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا أصبحت حجر عثرة أمام الاتفاق النووي، محذرًا من ضرورة أخذ المصالح الوطنية الروسية في الاعتبار. وشرع لافروف في المطالبة بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن يعيقها بأي شكل من الأشكال مثل هذه العقوبات. وبحسب ما ورد وصف مسؤولون إيرانيون الخطوة الروسية بأنها "غير بناءة" بالنسبة لمحادثات فيينا. ومع ذلك، ظلوا حريصين على عدم توبيخ موسكو علنًا، حيث صرح وزير الخارجية ببساطة أن إيران لن تسمح لأي "عامل خارجي" بالتأثير على "مصلحتها الوطنية في محادثات فيينا". وبصرف النظر عن إظهار صبر غير محدود مع طهران، امتنعت روسيا بشكل عام عن انتقادها. في حزيران 2022، صوت 30 من أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح قرار - رفضته روسيا - يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع تحقيق مفتشي الأمم المتحدة في ثلاثة مواقع غير معلنة. في وقت لاحق، شرعت إيران في فصل العديد من كاميرات الوكالة المثبتة في المواقع النووية، مما أدى إلى عدم وجود احتجاجات أو حتى التعبير عن القلق من روسيا. وبدلاً من ذلك، ألقى المسؤولون الروس باللوم على قرار مجلس الإدارة لتقويض "استمرار انخراط إيران الطبيعي مع الوكالة بشأن القضايا العالقة"."وتابع الموقع، "يمكن تفسير ميل روسيا الواضح للسماح لإيران بالمماطلة في محادثات فيينا - بدلاً من الدفع بشكل استباقي من أجل إحراز تقدم - جزئيًا على الأقل من خلال اعتمادها المعزز على الجمهورية الإسلامية. وقد كثفت روسيا، التي كانت منبوذة من قبل العواصم الغربية منذ شباط، تفاعلاتها مع إيران بشكل كبير، والتي بلغت ذروتها بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين لطهران في تموز. ووعد البلدان بتوسيع التجارة الثنائية بينهما في عدة مناسبات، وتعهدت إيران بإدخال نظام الدفع الروسي مير قريبًا لتسهيل المعاملات التجارية. من المسلم به أن الخطط السابقة لتقوية الروابط الاقتصادية غالبًا ما فشلت في الارتقاء إلى مستوى الخطاب، وكانت الزيادات الأخيرة في التجارة الثنائية مدفوعة في الغالب بالصادرات الروسية من المنتجات الزراعية. على الجبهة العسكرية، لجأت موسكو مؤخرًا إلى المسيرات الإيرانية لاستهداف المدن والبنية التحتية الأوكرانية، وتشتبه الولايات المتحدة في محاولتها شراء صواريخ أرض - أرض إيرانية أيضًا. ويُعد التعاون العسكري-الدفاعي المعزز بين روسيا وإيران عامل تغيير في اللعبة من حيث أنه يعيد تقويم العلاقة بين الراعي والعميل التي كانت لروسيا في السابق كل النفوذ فيها. بعيدًا عن أوكرانيا، أظهرت إيران منذ فترة طويلة قيمتها لموسكو من خلال التعاون في دعم النظام في سوريا، واحترام الخطوط الحمراء الروسية في آسيا الوسطى، والمساعدة في كبح جماح الجماعات السنية المتطرفة، وموازنة عودة ظهور تركيا".واضاف الموقع، "اعتماد روسيا المعزز على طهران يقلل من قدرتها على دفع إيران نحو قبول اتفاق أو انتقاد إيران علانية. كما أن التوترات المتزايدة تقلل من رغبة موسكو في استثمار رأس مال دبلوماسي كبير للتعاون مع الشركاء الغربيين في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حسابات موسكو القائلة بأن تخفيف العقوبات الغربية من شأنه أن يزيد من موقف المساومة الإيراني المحسن بالفعل تجاه موسكو قد يلعب دورًا في التفكير الروسي أيضًا. إن المراوغة الروسية الواضحة بشأن مصير الصفقة ليست العامل الوحيد أو الحاسم الذي يمنع استعادتها - لكنها ذلك لا يساعد. يفضل الكرملين عدم اليقين الذي طال أمده بشأن مصير خطة العمل الشاملة المشتركة على صفقة ناجحة أو انهيار رسمي. ولكن إذا ثبت أنه من المستحيل مواصلة الدبلوماسية بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وإذا أعلنت الدول الغربية أن الصفقة ميتة، فمن المرجح أن تحاول روسيا حماية إيران من أي عواقب. من المحتمل أن تحمي طهران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحاول تعقيد الجهود الغربية لـ "العودة" لعقوبات الأمم المتحدة، وتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى أكثر تقدمًا. لا شك أن مثل هذه الخطوات ستضع موسكو في خلاف أكبر ليس فقط مع العواصم الغربية، ولكن أيضًا مع إسرائيل والدول العربية في الخليج العربي. لكن من وجهة نظر موسكو، لا تستطيع روسيا أن تترك إيران في وضع سيء بينما تواصل صراعها مع الغرب".